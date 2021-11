Simeone: "Tengo mis códigos y no opino de cómo juegan los rivales"

"En el fútbol no hay revancha, aquel partido quedará para el recuerdo de los atléticos", dijo sobre el 2-3 en Anfield de 2020

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que tiene sus "códigos" y que prefiere no hablar del estilo de juego de los rivales, en alusión a las críticas hace un par de semanas de su homólogo del Liverpool, Juerguen Klopp, sobre el fútbol que practica el equipo colchonero.

"No me gusta saludar después de los partidos porque las emociones son diferentes. En Inglaterra se utiliza como símbolo de caballerosidad, pero no comparto la falsedad. No conozco a Klopp persona, valoro el gran trabajo que hizo donde estuvo. Tengo mis códigos y creo que los entrenadores debemos respetarlos, no opino de cómo juegan los equipos rivales", manifestó en la previa del Liverpool-Atlético de Liga de Campeones en Anfield.

A su juicio, tanto Klopp como él mismo tienen "mucha influencia" en el juego, al margen de que en este tipo de encuentros la "calidad" y la "contundencia" terminan marcando la diferencia. "El cambio de Klopp de Henderson y poniendo a Fabinho es un movimiento que hizo al verse superado en la primera parte por nosotros", puso como ejemplo del encuentro en el Wanda Metropolitano.

De Rodrigo de Paul, dijo que "viene creciendo muchísimo" desde su paso por el Valencia y Udinese, y que en la selección argentina "se ha potenciado enormemente". "Ahora está en el Atleti, que lo necesitamos. Genera vértigo por su velocidad de cabeza, tiene margen para mejorar, quiere mejorar y eso es lo que más me gusta de él", subrayó.

Para el 'Cholo' los tres partidos que restan de la fase de grupos de la Liga de Campeones "son determinantes" porque aún puede voltearse la clasificación. "Sabemos que el fútbol es cambiante y peligroso, y el que hoy está primero puede terminar tercero y viceversa. Cada equipo tiene que competir de la mejor manera porque los tres tienen la misma importancia", destacó.

A pesar de las bajas de Lemar, Llorente, Savic y Griezmann, Simeone aseguró que el Atlético va a "competir"."Quédense tranquilos. ¿Cuentas pendientes? Son dos grandes estadios, dos grandes aficiones y dos clubes importantes que quieren seguir creciendo a nivel mundial. En el fútbol no hay revancha, aquel partido ya pasó y nos tocó avanzar en aquella eliminatoria. Eso no vuelve más. Mañana es un nuevo partido y quedará las consecuencias de este partido. Aquel quedará para el recuerdo de los atléticos", dijo sobre el 2-3 de Anfield de marzo de 2020, justo antes del encierro por la pandemia de la COVID-19.

612351.1.260.149.20211102134030