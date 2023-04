Simeone: "Todo lo pasado no tiene valor, nos valorarán por lo que hagamos mañana"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que todo lo conseguido en meses anteriores "no tiene valor", ya que a los equipos siempre se les juzga por lo que logren al final de temporada, además de confirmar que el argentino Ángel Correa será titular este domingo en el partido de LaLiga Santander ante el Almería.

"Todo lo que pasó anteriormente no tiene valor. La única realidad es la que te toca vivir y la que vamos a vivir mañana desde que el árbitro dé inicio al partido", señaló en rueda de prensa. "Nos tenemos que enfocar en la realidad, y la realidad es el partido de mañana. Como todo en la vida, lo que se deja atrás está, y lo que importa absolutamente es mañana", añadió.

En este sentido, considera que les juzgarán siempre por lo que suceda en el partido siguiente. "Mañana nos valorarán por lo que hagamos contra el Almería, un equipo que juega bien, que tiene un entrenador con unas características definidas en todos los equipos en los que estuvo y está en esa pelea bonita que tiene la zona de descenso. Tiene la necesidad de hacer un buen partido, apuntó.

"Yo siempre intenté centrarme en lo único que depende absolutamente de mí, porque soy el entrenador, que es lo que el equipo pueda hacer. Le di importancia a la búsqueda de que el equipo mejore, crezca y se sienta más fiable. Los chicos están bien, están compitiendo con mucho compromiso. Necesitamos seguir en la misma línea, que la gente en el estadio esté como estuvo en el último partido contra el Betis, porque son muy importantes para nosotros, y no mirar para otro lado que no sea seguir mejorando en el día a día", prosiguió.

En otro orden de cosas, el técnico argentino confirmó que Ángel Correa, ausente en el último partido de LaLiga Santander por el fallecimiento de su madre y que ya jugó esta semana en el encuentro amistoso ante el Besiktas, regresará a la titularidad. "Ángel es importantísimo para nosotros. Mañana le tocará empezar y no me imagino otra cosa que no sea que haga un grandísimo partido", avisó.

"Viene de hacer 70 minutos buenos, había hecho el gol contra el Betis en el partido anterior en casa y después no nos pudo acompañar en el partido ante el Rayo. Esta semana hizo 70 minutos, estuvo muy bien los primeros 25 del partido del miércoles. Está con sus compañeros, pasando el duelo que uno tiene que pasar naturalmente cuando pasan estas situaciones y ya piensa en jugar, que es lo que le moviliza", continuó.

Por otra parte, el 'Cholo' habló del estado de Stefan Savic y de Memphis Depay. "Memphis está en camino de recuperarse, seguramente la semana que viene podamos tenerlo en el inicio de la semana para que nos pueda ayudar. Stefan volvió del partido con algunas molestias en su espalda, tienen estas cosas estos partidos amistosos", manifestó.

Por último, no quiso analizar la actuación de sus jugadores en el amistoso del pasado miércoles. "No me pongo a valorar solo 70 minutos después de una temporada en la que estoy todos los días con ellos. Conozco lo que pueden dar, lo que tienen, y no varío absolutamente nada en mi pensamiento", concluyó.