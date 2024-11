Simeone: "Vamos caminando hacia lo que queremos"

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró el buen momento de su equipo tras el 0-5 de este sábado contra el Real Valladolid, recordando que había pedido "tiempo" para que las nuevas piezas se acoplaran y caminar en buena línea.

"Todos los equipos necesitan tiempo. Los chicos nuevos necesitaban acoplarse al equipo, cómo jugamos en el Atlético. El crecimiento de Lenglet, de Conor, de Julián, de Sorloth, recuperar pronto a Le Normand, nos está dando un buen trabajo colectivo. Vamos caminando hacia lo que queremos", dijo en rueda de prensa.

El técnico rojiblanco habló de un punto de inflexión tras la derrota contra el Betis hace un mes. "Jugamos muy mal contra el Betis y ahí fue un poco el quiebre de lo que vino en adelante, no ser reconocibles. Podemos ganar o perder pero ser el Atlético de Madrid de hace 14 años, ser reconocibles. Con humildad, trabajo y compromiso el equipo va respondiendo", comentó.

"Defensivamente estamos encontrándonos bien, desde lo colectivo, nos da un plus para tener un paso más. Desde lo ofensivo también encontramos un posicionamiento que nos permite ocasiones. La Liga es muy larga. Sabíamos de la necesidad del rival, del ambiente que no juega a su favor, y era jugar también con eso y esperar nuestro momento. Vino el gol que abrió el camino y una pena esos dos goles del primer tiempo por milímetros no subieron al marcador", añadió.

Por otro lado, el 'Cholo', que valoró que el José Zorrilla aplaudiera el gol de Antoine Griezmann, elogió la progresión de Clement Lenglet en particular. "Hablamos con él para potenciar sus virtudes y esconder sus dificultades. Interpretó la manera de jugar, se está haciendo un lugar importante en el equipo. Cuando los futbolistas empiezan a sumar competencia me pone contento, el que gana es el equipo", afirmó.

"Competimos contra nosotros primeros, no va a ser fácil, tenemos al Real Madrid, al Barcelona, al Villarreal que está muy bien, al Athletic que es competitivo", terminó.