Simeone: "Esta vez aprovechamos los pasajes del partido que nos fueron favorables y fuimos contundentes"

Diego Pablo Simeone durante el Real Sociedad-Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports 26-27 - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, remarcó este domingo tras la victoria por 0-3 ante la Real Sociedad en LaLiga EA Sports 2026-2027 "haya etapas y momentos diferentes", y que por este motivo valoró que los cambios en el segundo tiempo les dieron "más intensidad" y les permitieron "aprovechar los pasajes que fueron favorables" dentro del encuentro.

"El partido dura 90 minutos y a nosotros nos pasó, tanto en Liverpool como en Bilbao, hacer un primer tiempo extraordinario y perder 3-0, pero al final el partido es largo, hay etapas y momentos diferentes", expresó Simeone en rueda de prensa tras el encuentro en Anoeta.

El argentino recalcó que la Real Sociedad "trabajó muy bien la presión sobre el juego asociativo que podían generar Baena y Kang-in Leee, jugando sobre todo de espalda". "Eso nos hizo, obviamente, ser encerrados y no tener profundidad en el primer tiempo donde, si no me equivoco, ellos tuvieron posiblemente dos jugadas peligrosas y nosotros también dos", indicó.

"Ellos tenían más sensación de que estaban cerca, pero no había situaciones de gol importantes. No nos sentíamos cómodos con el partido que estábamos haciendo y los cambios nos dieron más intensidad en la mitad de la cancha, más fuerza para poder tener ritmo de ataque y profundidad con la entrada de Jonathan David y de Cardoso en el medio para dar más ritmo. Koke nos dio esa calma que también se necesita y luego entró Arnau, que le siguió dando más pólvora al equipo ofensivamente cuando ya la Real estaba más cansada", prosiguió el 'Cholo'.

Este reconoció que "hasta el penalti el partido iba camino de un 0-0". "El penalti nos favoreció, nos puso por delante en el marcador y después la verdad que el segundo de David fue una definición con una calma increíble y el tercero de Giuliano también", sentenció en su análisis del choque.

Simeone recordó que "todo va de la mano" y que "es muy difícil ganar sin jugar bien, sin tener contundencia, sin aprovechar los pasajes del partido que te son favorables". "Esta vez aprovechamos los pasajes del partido que nos fueron favorables y fuimos contundentes de una manera importante y dejando un final de partido muy bueno", subrayó.

El argentino se refirió a su disposición con tres centrales porque sabe que "es importantísima la parte defensiva". "Es parte de mi trabajo el apostar por lo que uno cree y hoy nos tocó a favor", recalcó el preparador rojiblanco, que insistió en que una de las claves fue que aprovecharon "con inteligencia los pasajes del partido" que les favorecían para hacer "un partido importante sufriendo en la primera parte", sobre todo porque no estuvieron "cómodos".

Simeone apuntó al "esfuerzo increíble" que ha hecho el club "para poder tener futbolistas importantes" y por ello desea "siempre sacar partido de esta competencia para el bien del equipo", mientras que celebró que a Alejandro Grimaldo, "un chico agradable con una personalidad muy buena" le saliese el partido que "seguramente quería", y que Jonathan David "entró, trabajó, dio profundidad al equipo, y, sobre todo definió con una calma, la verdad, admirable".