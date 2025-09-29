Simeone: "En la vida vale el ahora, nadie se acuerda del partido anterior"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha apelado a dejar atrás la victoria en el derbi ante el Real Madrid y centrarse en la "batería de partidos" que se les avecina, empezando por el de este martes ante el Eintracht Frankfurt en Liga de Campeones (21.00 horas), recordando que "en la vida vale el ahora" y que nadie se acordará "del partido anterior" cuando empiece el duelo ante los alemanes.

"Teníamos que ganar el partido y, por suerte, lo hicimos de la mejor manera. Necesitábamos estos dos días que tuvimos para tener un poquito más de descanso en esta batería de partidos seguidos a la que nos vamos a enfrentar, para estar fuertes de cara a lo que va a venir. Nadie se acuerda del partido anterior cuando empiece el partido del martes. En la vida vale el ahora, porque lo anterior se queda atrás. De lo que hay por delante, no tenemos ni idea, porque el plan no lo decidimos nosotros. Toca trabajar, tener fe y creer en lo que hacemos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que "cada partido es diferente al otro". "Evidentemente, intentamos seguir una línea ascendente como la que el equipo está teniendo; dependerá de la humildad, dependerá de la fe, dependerá del trabajo, dependerá de seguir buscando el camino positivo para las características de equipo que tenemos... Lo mejor es poder representarlo dentro del campo y esperemos mañana poder realizarlo", manifestó.

Además, insistió en que "hay un camino por recorrer" y en él "hay dificultades, como en la vida todos tenemos". "Las hemos atravesado en partidos anteriores, en estos nos fue mejor; el camino que queda por delante es enorme y nos encontraremos con situaciones muy buenas, otras en las que tendremos que estar fuertes, otras en las que tendremos que revalidar lo que venimos haciendo... Debemos enfrentar el campeonato de la misma manera que enfrentamos la vida. La vida no es toda igual, en las semanas tenemos bajos, saltos, y en el fútbol también", señaló.

El técnico argentino también sacó conclusiones de los partidos "del sábado y del miércoles". "En los dos partidos nos encontramos perdiendo 2-1 cuando no estábamos haciendo las cosas para estar perdiendo, tanto con el Rayo como con el Madrid. El equipo tuvo la capacidad de levantarse, de seguir corriendo, de seguir buscando el camino que creía oportuno para ganar el partido", expresó.

"El segundo gol, tanto el del empate del 2-2 con el Rayo como el del empate del 2-2 con el Madrid, fueron determinantes en nuestra en la parte emocional. A partir de ahí vino el gol de Julián, golazo con el Rayo, y ni qué hablar de las situaciones favorables que también tuvimos; vino el penal contra el Madrid, que nos favoreció para encaminar el partido, y el golazo de Julián, para ya empezar a decidir un poco el clásico", prosiguió.

Ahora, se enfrentan a un carrusel de cuatro partidos en nueve días. "Nos vimos el domingo a la mañana después del partido del sábado y volvimos a encontrarnos hoy. Todavía no valoramos con quién empezaremos. Sí tengo una idea global del partido que podemos encontrarnos, sobre todo por el rival al que vamos a enfrentarnos. Y mañana a la mañana decidiremos con quiénes empezamos", indicó.

Por último, el 'Cholo' se consideró "afortunado" de ser uno de los técnicos más longevos en España. "Estoy agradecido diariamente por el lugar que tengo, por la posibilidad que me dieron, por haber podido tener unos dirigentes como Miguel -Gil Marín-, como Enrique -Cerezo-, que siempre me han acompañado y apoyado en los momentos de dificultad, he tenido gente que hoy no está en el cuerpo técnico y que me ha ayudado un montón para poder realizar este camino que vamos recorriendo, la gente nueva que ha llegado para seguir mejorando el camino que nos hemos trazado...", enumeró.

"Y sobre todo los futbolistas. Los futbolistas han sido maravillosos todos. Cada uno a su manera, cada uno dando el máximo como ha podido, pero sí intentando representar lo que me gusta de este juego. Cuando se reúnen estas cosas, soy un afortunado. Debo agradecer a toda esta gente que nombré, porque sin ellos es imposible", finalizó.