Slot elogia el "compromiso" de Arnold y evita hablar de su futuro: "No hablo de cosas que aún no están hechas"

LONDRES, 18 Abr. (PA Media/dpa/EP) -

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, elogió este viernes el compromiso mostrado por su jugador Trent Alexander-Arnold para volver a estar en forma, pero no ofreció ninguna pista sobre si el futuro a largo plazo del defensa está en el club 'red', porque no habla de "cosas que aún no están hechas".

El lateral derecho inglés acaba contrato en verano y ha sido muy relacionado con un traspaso al Real Madrid para el próximo curso. En la última semana, Mohamed Salah y Virgil van Dijk, que también debían podían en agentes libres en junio, firmaron nuevos contratos de dos años con el club 'red', pero la situación de Alexander-Arnold no parece estar tan clara.

El jugador, de 26 años, se ha perdido cuatro partidos por una lesión en el tobillo, pero podría ya tener minutos este domingo ante el Leicester, en un partido en el que podrían ser campeones si antes pincha el Arsenal en Ipswich. "Es bonito que hayamos hecho dos anuncios y puedo hablar de ello durante horas. Pero si quieres hablar durante horas sobre Trent, es la misma respuesta, no hablamos de cosas que aún no están hechas, por eso no hablamos en público sobre la situación", expresó.

"Trent vuelve de una lesión y ayer entrenó con nosotros. Cada vez que entrenaba o jugaba con nosotros mostraba su compromiso y ha trabajado duro para estar ya de vuelta. En cuanto está en el campo, me demuestra lo gran jugador que es y lo mucho que se esfuerza por alcanzar nuestros objetivos esta temporada", elogió. "Vamos a ver qué nos depara el futuro", agregó enigmático.