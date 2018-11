Solari: "El Celta jugó muy al límite del reglamento"

Publicado 11/11/2018 23:50:22 CET

El argentino no habla de su futuro: "Veremos los planes"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, señaló el juego "al límite del reglamento" del RC Celta este domingo y que sufrieron "en lo físico" los jugadores blancos, en una victoria (2-4) de "mucha personalidad", al tiempo que no dio pistas sobre su futuro en el banquillo blanco.

"El equipo demostró mucha personalidad para sobreponerse a todas las situaciones que se dieron hoy. El Celta jugó muy duro y algunos salieron tocados. Gareth hizo un enorme esfuerzo desde la patada que fue muy dura. Jugó con un tobillo muy hinchado e hizo bien porque al final tuvimos que tirar del último cambio con Nacho", dijo en declaraciones a los medios de LaLiga.

El argentino insistió en las acciones del Celta que le obligaron a hacer los tres cambios por lesiones, Casemiro, Reguilón y Nacho, además de tener que jugar con Bale tocado. "Fue duro, golpeó, agresivo, muy al límite del reglamento y sufrimos las consecuencias en el físico de los jugadores", afirmó.

Solari no quiso darse mérito particular por la cuarta victoria seguida desde que se hiciera cargo del Real Madrid. "No hay tecla, ojalá. Ellos son los que salen, los que juegan y tienen la personalidad que era muy difícil para hacerlo. Todos ellos juntos son grandes campeones y lo han sacado adelante", comentó.

El técnico argentino no habló de su futuro, que tendrá que decidir el Madrid desde que lo nombrara como "provisional". "Lo importante es hacer lo necesario para el bien del equipo. Todo lo demás no es importante. Veremos los planes. Yo siempre voy de a poquito. A priori mañana tenemos libre", finalizó.