Solari: "Keylor es un señor, tiene toda mi admiración"

Publicado 07/11/2018 23:26:15 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, elogió a sus jugadores y destacó su "calidad" para firmar un partido "muy serio" (0-5) este miércoles ante el Viktoria Plzen, y no dio detalles de su "decisión" de sacar del once al meta Keylor Navas, a quien eso sí declaró su "admiración".

"Hicimos un muy buen partido y los jugadores son muy buenos, hicieron goles espectaculares y fuimos muy serios", indicó en declaraciones a Movistar Plus, después de la cuarta jornada de la Liga de Campeones dentro del Grupo G.

Solari se mostró contento con la imagen de un Madrid que con el argentino ganó en Copa y también en liga. "He visto que hemos hecho cosas buenas pero sobre todo la seriedad con la que encaramos el partido, del trabajo y las ganas de buscar el gol", afirmó.

Además, el técnico blanco respondió a su cambio en el once, con Keylor dejando su habitual puesto en Champions por Courtois. "Te puedo hablar del fin de semana y no te voy a decir la alineación. Es una decisión que he tomado pero Keylor es un señor tiene toda mi admiración como futbolista y respeto como hombre", dijo.

"Si se gana 5-0 por supuesto que va a haber aplausos. Los partidos son todos distintos. Hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer para ganar y ya veremos el próximo partido. Tenemos que seguir trabajando con agresividad de cara al gol", añadió.

El técnico argentino no quiso apuntarse ningún 'tanto' en las victorias del equipo. "Han conseguido, los futbolistas, ellos son los que juegan y los que hacen partidos así de serios y se merecen llevarse esta victoria que termina con el partido y tenemos que pensar ya en los próximos", finalizó.