Solari: "Siento que cuesta darle valor a lo que ha conseguido este equipo"

21/12/2018

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, opinó que siente que "cuesta darle valor" a todo lo que ha conseguido en los últimos años el conjunto madridista, que en estos últimos años ha hecho "algo extraordinario" que puede continuar haciendo ganando un nuevo Mundial de Clubes ante el Al Ain, "un gran broche y una hermosa oportunidad" para sus jugadores.

"Sí me da la sensación de que nos cuesta a todos, tal vez por la repetición, el darle justo valor a lo que ha conseguido este equipo en cinco años y eso me sorprende. Son cuatro o cinco años ganando, uno no puede dejar de mirar la excelencia que se consiguió en el pasado ni por supuesto dormirse en los laureles", comentó Solari este viernes en rueda de prensa.

Para el argentino, "es extraordinario lo que ha hecho este equipo". "Si ha ganado tanto es porque se concentra y pone toda su energía en las finales y lo que me preocupa es que estemos metidos a nivel mental, físico y táctico a partir de hoy", afirmó.

En este sentido, no le da importancia a que pueda ser su primer título como entrenador porque "el fútbol es algo colectivo". "Siento muchas ganas de que todos, como club que ha ganado muchísimos títulos, refrende una vez más el valor de haber ganado la última 'Champions' y un tercer Mundial seguido sería una cosa excepcional y hay que darle su justa medida", comentó.

"Este Mundial sería un gran broche para todos estos jugadores. Algunos han estado presentes en cuatro de las 'Champions' y otros en tres, esto puede ser difícil de repetir y es una hermosa oportunidad para cada uno de ellos", añadió al respecto.

Preguntado sobre si se está dando al Real Madrid 'muerto' para lo que queda de campaña antes de tiempo, recordó que es "lo mismo que se decía el año pasado y el anterior, y el anterior". "Lo que es imposible es ganar todas las 'Champions' consecutivas de aquí a 200 años", zanjó.

"El vestuario está muy contento, ilusionado, con el foco puesto en el partido. No sé si hay serenidad, este equipo tiene mucha experiencia en finales, pero también existe ese nerviosismo de estar en una final y que se juega un título. Tenemos que ponerle toda nuestra energía y concentración", subrayó.

El preparador madridista indicó que vio "muy bien" a Isco el tiempo que estuvo en el campo ante el Kashima y también "entrenando", y remarcó su satisfacción por tener "a la mayoría disponibles". "Y si además cuando juegan lo hacen a un alto nivel competitivo se dificultan las decisiones, pero se facilita el trabajo de todos a la hora de competir", puntualizó.

Además, descartó el favoritismo porque el fútbol "se ha democratizado" y que en este evento participan "campeones continentales que lo son por algo y no hay casualidades". "Esto es más competitivo de lo que la gente esperaba", confesó.

Sobre el Al Ain, Solari cree que "va a tratar de jugar como lo viene haciendo, con solidez defensiva, velocidad y la habilidad de tener jugadores arriba como Caio", y advirtió del peligro a balón parado donde "tratan de sacar ventaja con bloqueos ilegales". "Usan muchos bloqueos y había algunos tunecinos bastante enfadados y contra River sacaron ventaja también. Haremos lo posible para que no suceda y estaremos muy atentos", sentenció.