Soler: "La mano de Fellaini está ahí y sin ese gol tendríamos opciones"

Publicado 11/12/2018 16:44:41 CET

"Es una pena no poder pasar pero siempre gusta jugarle al Manchester"

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Valencia CF Carlos Soler ha asegurado que la mano del jugador del Manchester United, próximo rival en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, Marouane Fellaini en el gol del triunfo ante el Young Boys les privó de llegar a este duelo con opciones de clasificación.

"No creo que esa mano nos haya privado de tener opciones, pero es verdad que la mano está ahí y sin ese gol tendríamos opciones. Pero son cosas que no dependen de nosotros. Da rabia porque el gol fue de aquella manera, no se puede cambiar y hay que mirar hacia adelante", manifestó en rueda de prensa.

Ese gol, en el que Fellaini se ayudó de la mano para acabar marcando y logrando los tres puntos para el Manchester United frente al equipo suizo, condenó al Valencia a la Liga Europa y deja al equipo de Marcelino sin opciones en este último duelo directo.

"Con la derrota ante la Juventus nos quedamos sin opciones. Hemos competido, pero nos ha faltado una victoria que nos diera opciones de pasar en esta última jornada", lamentó el centrocampista, que aseguró que en Old Trafford (0-0) o en Suiza (1-1) pudieron haber ganado.

De todos modos, no esconde lo "bonito" que será este partido. "Es un partido de 'Champions' y aunque es una pena que ya no tengamos opciones de pasar, es un rival el Manchester duro y siempre gustar jugarle, ante tu afición además. Gusta demostrar que podemos ganar a equipos importantes en Europa y coger confianza de cara al Eibar", auguró.

Pese a esta eliminación y a que en LaLiga Santander estén en la decimoquinta posición, cree que el equipo está en situación mejor que cuando debutó hace dos años con el primer equipo en un momento de cambios de entrenador.

"Debuté en un momento bastante más malo que este, había habido cambio de entrenador. Debuté contra la Real Sociedad, después hubo otro cambio y se puso Voro y terminamos en mitad de la tabla, mejoró un poco pero tampoco mucho", rememoró.

"Esta temporada estamos en una situación en la tabla parecida pero las sensaciones son diferentes, no estamos para nada como ese año. Tenemos partidos de 'Champions', luego dos partidos muy importantes de Liga antes de Navidad y vamos a intentar conseguir esos seis puntos", aseguró al respecto.

A nivel personal, aseguró que será un placer para él poder jugar contra el exvalencianista Juan Mata. "Cuando Juan estaba aquí yo jugaba de enganche y me fijaba mucho en él. Le he visto muchos partidos en Mestalla y ahora enfrentarme a él es bonito", señaló.