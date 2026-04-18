Sonia Bermúdez: "Podríamos haber hecho más goles, la exigencia es alta"

La seleccionadora nacional absoluta, Sonia Bermúdez, en el Nuevo Arcángel de Córdoba. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

CÓRDOBA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española absoluta, Sonia Bermúdez, ha comentado este sábado que pese a la goleada de España ante Ucrania (5-0) el equipo podría haber hecho "más goles" y ha subrayado que "la exigencia es alta" y deben seguir "mejorando", pero que, en términos generales, le había "gustado mucho" el partido.

"Podríamos haber hecho más goles. La exigencia es alta y hay que hacer muchos más porque siempre queremos seguir mejorando. Tiene mucho mérito el partido que ha hecho Ucrania. Hemos identificado el espacio detrás del centro del campo y por eso hemos puesto a Vicky más en la mediapunta en el segundo tiempo. Aun así me quedo con las dos partes. Me ha gustado mucho el equipo", afirmó la seleccionadora tras la goleada ante Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba.

Sonia Bermúndez lamentó que la gran cantidad de centros laterales que tuvo España durante el partido hubieran sido "más precisos". "El plan era jugar por fuera y con Edna (Imade), que tiene esa potencia física que le permite rematar, hacerles daño", apuntó.

La de Ponferrada quiso destacar los "diferentes perfiles" que tiene la plantilla en "muchas posiciones". "El equipo es bastante versátil. En el caso de las bandas, queríamos sacar laterales que originaran jugadas en las que las extremas jugaran por dentro. El perfil de las jugadoras te da lo que quieres en cada partido y hoy hemos estado muy bien", analizó.

También tuvo palabras de elogio para Mapi León, una jugadora que desde atrás "filtra balones en situaciones de mucha presión" y que en ocasiones parece "una mediocentro". "Ha hecho un gran partido, tanto ella como María Méndez han estado a un grandísimo nivel". Por último, destacó el debut Aiara Agirrezabala, a la que aconsejó que "disfrutase". "Con 17 años, y en su primer partido, su primera jugada es tirar un caño... eso es tener mucho desparpajo", concluyó.