El Soporte de vídeo se empleará en Primera División masculina y Primera Iberdrola de fútbol sala

La herramienta de Soporte de Vídeo, que ya se ha utilizado en las fases finales de Copa de España, Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopas se empleará por primera vez en todos los partidos de la Primera división masculina y la Primera Iberdrola de fútbol sala en la temporada 2025-26, según informó la Real Federación Española de Fútbol.

"Vamos a comenzar esta temporada durante toda la Liga regular y los playoffs. Para los árbitros supone un salto de calidad. Ya tenemos seguramente a los mejores árbitros del mundo y esto es un paso más", señaló Álvaro Cid, responsable del fútbol sala en el Comité Técnico de Árbitros.

Durante el seminario de pretemporada que se celebró el pasado fin de semana se realizaron unas jornadas de formación para los técnicos de vídeo. "Son los que queremos que den las mejores imágenes y las mejores repeticiones", afirmó Cid.

El Soporte de Vídeo ya se ha utilizado en campañas anteriores en las fases finales de Copa de España, Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopas y esta campaña los criterios de utilización seguirán siendo los mismos: Gol/No gol, Penalti/No Penalti, Tarjetas Rojas y Errores de Identidad. Cada uno de los equipos tendrán una solicitud por periodo, que no serán acumulables. En caso de prórroga, habrá una solicitud más.