Sorloth: "No pensamos si somos favoritos o no, simplemente en hacer nuestro partido"

1082047.1.260.149.20260427170510 El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, en un partido de LaLiga EA Sports. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MAJADAHONDA (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth aseguró este lunes que en el vestuario rojiblanco no piensan si son "favoritos o no" para el duelo de semifinales de la Champions League frente al Arsenal porque "simplemente" piensan en hacer en un partido que es uno "de los que quieres jugar como futbolista".

"Es algo que no pensamos demasiado. Tenemos más enfoque en nosotros mismos, en lo que vamos a hacer. No pensamos si somos favoritos o no, pensamos simplemente en nosotros y en hacer nuestro partido", afirmó el '9' colchonero a los medios de comunicación durante el 'Media Day' organizado por el Atlético de Madrid antes del primer enfrentamiento de Liga de Campeones ante el Arsenal.

Los rojiblancos llegan a estas semifinales europeas sintiéndose "muy bien". "Todo el mundo está listo, estamos muy bien, evidentemente queremos ganar el partido", explicó un Sorloth que cree que hay "motivos para ganar y jugar un buen partido". "Queremos un buen resultado aquí y para ganar en Londres", aseveró.

"Me gustan estos partidos, mucha gente está mirando. Estos son los partidos que quieres jugar como futbolista, son grandes partidos contra un equipo muy bueno. No intento pensar demasiado con quién me estoy enfrentando, los tipos de defensores, estoy más enfocado en mí mismo, pero sé que va a ser un gran partido y lo estoy esperando", comentó.

Para Sorloth, la "presión es un privilegio" porque significa que el club está haciendo las cosas "muy bien" y están llegando "muy lejos" en todas las competiciones. Además, el noruego confesó que "si pudiera elegir" sin pensar en su cuerpo y el estado físico, "jugaría 90 minutos cada partido". "Eso es lo que todos los jugadores de fútbol quieren hacer, pero cuando estás fuera del once, tienes que pensar en el equipo, en ayudar y hacer lo mejor posible en el campo", indicó.

"Estos partidos los preparo como siempre. Antes, hacía cosas diferentes para ver qué era lo mejor para mí, pero durante los últimos cinco o seis años, estoy preparado como siempre. Me quedo relajado antes del partido, no trato de pensar en el partido hasta preferiblemente un par de horas antes del partido porque eso significa que estoy totalmente fresco antes del partido", señaló.

Por otro lado, el internacional se mostró "muy ilusionado" por llegar a los 100 partidos defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid. "Siempre quise jugar este tipo de partidos tan especiales", manifestó el atacante nórdico.

Finalmente, sobre el impacto de Álex Baena en el juego del equipo, Alexander Sorloth destacó su incidencia positiva, especialmente en el último encuentro ante el Athletic Club (3-2) en el que le dio una asistencia. "Sé lo que puede hacer de cuando jugábamos juntos en el Villarreal. Sé que puede ser difícil adaptarte al juego del Atlético de Madrid, pero le conozco bien y estoy muy feliz por él y por la asistencia que me dio", consideró.