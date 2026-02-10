Sorteados los miembros de la Junta y la Mesa Electoral de las elecciones del FC Barcelona - FCB

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha celebrado este martes en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou el sorteo para la composición de la Junta Electoral y la Mesa Electoral, dos órganos que velarán por el correcto funcionamiento del proceso electoral que culminará con las elecciones a la presidencia del club el próximo 15 de marzo.

La designación de los miembros de ambos organismos se realizó a las 12.00 horas mediante sorteo ante notario, Gerardo Conesa, en un acto que contó con la presencia del secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells, y del Síndic dels Socis, Ramon Estebe i Blanch.

De acuerdo con el calendario electoral, la constitución formal de la Junta y la Mesa Electoral deberá llevarse a cabo dentro de los tres días siguientes al sorteo, plazo que finaliza el sábado 14.

Tal y como establecen los artículos 44 y 45 de los Estatutos del FC Barcelona, tanto la Junta Electoral como la Mesa Electoral estarán integradas por cinco socios elegidos por sorteo. La Junta Electoral será la encargada de supervisar y controlar todo el proceso electoral hasta el día de las votaciones, mientras que la Mesa Electoral velará por el correcto desarrollo de la jornada electoral del 15 de marzo.

El club señaló que los sorteos se han realizado mediante un procedimiento informático que garantiza la concurrencia de los socios que cumplen los requisitos, el carácter aleatorio de la elección y la igualdad de oportunidades de todas las personas elegibles.

La campaña electoral finalizará el 13 de marzo y, por el momento, optan a la presidencia del club el actual mandatario, Joan Laporta, que busca la reelección tras presentar este lunes su dimisión dentro del proceso electoral para poder concurrir nuevamente, así como Víctor Font (Nosaltres) -segundo en los anteriores comicios-, Marc Ciria y Xavier Vilajoana.