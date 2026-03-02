Sporting y Leganés empatan en la reanudación de El Molinón y el Andorra asalta El Arcángel

Real Sporting de Gijón-CD Leganés - LALIGA

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Sporting de Gijón y el CD Leganés se han repartido los puntos este lunes (0-0) en la reanudación del partido suspendido el domingo, en una vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports en la que el FC Andorra ha tomado aire respecto a la zona baja gracias a su goleada a domicilio ante el Córdoba CF (1-4).

En El Molinón-Enrique Castro 'Quini', donde el fallecimiento de un aficionado sportinguista en los primeros minutos del duelo del domingo obligó a aplazar el encuentro, el conjunto asturiano tuvo las ocasiones más claras, incluida la más polémica de todas, en la que por tercera vez esta temporada falló el sistema SAOT (fuera de juego semiautomático).

En el minuto 13, el colegiado señaló penalti por un derribo de Lalo a Dubasin, pero el VAR le llamó para revisarlo. Según explicó posteriormente el CTA, el sistema falló "en el modelaje de los esqueletos de los jugadores", lo que obligó a tirar las líneas de manera manual. Finalmente, se anuló la decisión por un polémico fuera de juego milimétrico de Otero.

Con su tercer empate consecutivo, el Sporting, con 42 puntos, pierde la oportunidad de acercarse a la zona de 'Playoff', tres puntos por encima, mientras que el cuadro pepinero, que arrastra tres jornadas sin ganar, suma 34, cuatro más que la zona de descenso.

Mientras, el Andorra se despegó de los puestos de peligro, ahora cinco unidades por debajo, gracias a su goleada sobre un Córdoba que encadena tres derrotas consecutivas. Los goles de Lautaro, Cerdà y Minsu encarrilaron el choque en la primera media hora.

Le Normand, ya en el 74, finiquitó la contienda en el Nuevo Arcángel antes de que Adilson, al borde del descuento, maquillase el resultado para los andaluces, que se quedan con 41 unidades, con la zona noble a cuatro.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 28 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes.

Albacete - Almería 1-1.

Sábado.

Real Zaragoza - Burgos0-1.

Granada - Málaga0-1.

Real Valladolid - Huesca 1-0.

Castellón - Racing de Santander1-3.

Domingo.

Real Sociedad B - Deportivo 2-3.

Mirandés - Ceuta 0-1.

Cultural Leonesa - Las Palmas0-3.

Eibar - Cádiz 3-1.

Lunes.

Real Sporting - Leganés0-0.

Córdoba - Andorra1-4.