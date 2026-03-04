El St. Pauli elogia la norma que limitará los costes de las plantillas en la Bundesliga

Oke Göttlich, presidente del St. Pauli. - Christian Charisius/dpa

HAMBURGO, 4 Mar. (dpa/EP) -

El presidente del FC St. Pauli, Oke Göttlich, ha elogiado la nueva norma sobre el coste de las plantillas para la Liga Alemana de Fútbol (DFL), definiéndola como "un primer paso importante" para sanear las finanzas de los clubes de la Bundesliga.

Las 36 entidades integradas en la primera y segunda división de la DFL decidieron el pasado martes que los clubes no pueden gastar más del 70% de sus respectivos ingresos en sus plantillas. Esa norma entrará en vigor a partir de la próxima temporada y se aplicará plenamente a partir de la campaña 2028-29.

"Necesitamos normas claras para garantizar la competencia y la estabilidad económica en la liga. Otros instrumentos, como los límites salariales y de plantilla, también pueden contribuir", opinó Göttlich.

"Con estas medidas nos hacemos más independientes del dinero externo y, por lo tanto, actuamos de forma más sostenible", añadió el dirigente del club de Hamburgo, que ya había sugerido la medida en el pasado.

La nueva norma de la DFL no es la misma que los límites salariales en grandes ligas profesionales norteamericanas como la NHL, la NBA o la NFL. En esos casos, las ligas acuerdan con los sindicatos de jugadores una suma máxima que las franquicias pueden gastar en sus plantillas. La cifra es la misma para todos los equipos, independientemente de sus propios ingresos.

Recientemente, Göttlich pidió medidas para combatir las desigualdades. "Tenemos que hablar de un límite salarial, un tope cuantitativo para la plantilla y restricciones a la propiedad de varios clubes, cuotas de jugadores cedidos y el juego limpio financiero", declaró a Transfermarkt.

"La cuestión es qué porcentaje de los ingresos totales de un club se puede invertir en una plantilla", planteó el presidente del St. Pauli en la misma entrevista con ese portal web especializado en fútbol y finanzas.