Steve McManaman: "Algunas personas son frágiles, así que hay que tener cuidado con quienes no aceptan críticas"

Steve McManaman y Francesca Tognoni, durante la feria tecnológica IFA 2026. - IFA / HAIER

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista inglés Steve McManaman ha afirmado este viernes, durante la feria tecnológica IFA 2026 en Berlín (Alemania) que "algunas personas son bastante frágiles" en el deporte de élite y por ello "hay que tener cuidado con quienes no aceptan las críticas tan bien como otros".

"Si pierdes un partido, recibes muchas críticas y lo importante es cómo respondes a ellas. Tienes que recuperarte en el siguiente partido y ganar. Y si vuelves a perder, las críticas son aún mayores, sobre todo en los equipos grandes. Así que mentalmente se necesita mucha fortaleza. Hay que ser muy fuerte, no todos somos iguales", comentó el exjugador de Liverpool FC, Real Madrid, Manchester City y selección inglesa.

"Algunas personas son bastante frágiles, así que hay que tener cuidado con quienes no aceptan las críticas tan bien como otros. Pero creo que eso pasa en cualquier ámbito de la vida, cada persona es diferente. Y la gente puede lidiar con las críticas, pero lo importante es cómo respondes", reflexionó McManaman durante una conferencia.

Luego recalcó sobre los grandes equipos que "parece que siempre están en las últimas fases de la mayoría de las competiciones, y creo que eso es obvio". "Sin duda, el Liverpool ha tenido éxito durante tanto tiempo y creo que eso dice mucho de todos en el club", opinó sobre la nueva etapa abierta en la entidad 'red' con Andoni Iraola como entrenador.

"Cuando tenía 20 años gané mi primer trofeo. Así que tener a 80.000 aficionados en el estadio y luego a 200.000 cuando vuelves a Liverpool, celebrar con ellos, hacerlos felices, entregarles un trofeo y añadir un capítulo a la historia del Liverpool FC... es algo increíblemente especial", admitió durante un panel de la feria, invitado por Haier.

En compañía de Francesca Tognoni, directora sénior de Marcas y Patrocinios en Haier Europa, el exfutbolista inglés siguió rememorando. "Mis padres, mi hermana y mi hermano estaban entre el público en ese momento y ese fue el primer trofeo que gané con el Liverpool FC y el primero como futbolista profesional", agregó al respecto.

Además, McManaman analizó el panorama del fútbol actual, cambiante en formatos tanto para clubes como para selecciones. "Creo que es muy relevante que los equipos más grandes lleguen lejos en estas grandes competiciones", aludió a certámenes como la Champions League.

"Hay momentos en los que pueden perder un partido, pero mentalmente están preparados para remontar en la segunda parte o más adelante en el partido y conseguir los resultados que merecen. Y no es de extrañar que los equipos más grandes, con las historias más ricas, sigan en la cima de la liga o en lo más alto de la tabla", concluyó McManaman.