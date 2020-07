Stuani ofrece un debut triunfal a Francisco y deja al Real Zaragoza fuera del ascenso directo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Zaragoza ha caído este viernes ante el Girona (1-0) en el último duelo de la trigésima séptima jornada de LaLiga SmartBank, en el que un tanto de penalti de Cristhian Stuani bastó para que Francisco se estrenase con victoria en el banquillo y que el equipo se afianzase en puestos de 'playoff', además de para dejar a los de Víctor Fernández fuera de los puestos de ascenso directo.

Con su segunda derrota consecutiva, el conjunto maño (61) cede su segunda posición al Huesca, que el jueves venció a Las Palmas (1-0) y que, gracias a su triunfo en el derbi del lunes en La Romareda, se hace con la plaza con sus mismos 61 puntos, a dos del líder Cádiz.

El cuadro albirrojo, por su parte, es quinto con 55 unidades, tres más que el primero de los aspirantes a la promoción, y proporciona un estreno triunfal a Francisco Rodríguez, que esta misma semana relevó al destituido Pep Lluís Martí.

Borja García desató las hostilidades en Montilivi con un disparo por encima del larguero en los primeros minutos, y pudo estrenar también el luminoso al cuarto de hora en un remate alto. Cristhian Stuani despidió la primera mitad con una vaselina desde la frontal que estuvo a punto de encontrar portería, antes de quedarse a centímetros de enganchar un buen pase de Samu Sáiz.

Sin embargo, el delantero uruguayo no falló cuando se presentó su oportunidad desde los once metros. En el minuto 54, Clemente le derribó y el colegiado no dudó en pitar la pena máxima; Stuani engañó a Cristian Álvarez con un lanzamiento pegado al palo y aumentó a 25 sus goles esta temporada liguera, reforzando su 'pichichi' de Segunda.

Solo diez minutos después, el árbitro volvió a señalar penalti, esta vez por una supuesta mano de Puado que el VAR, tras revisar la acción durante unos minutos, rectificó al observar que el balón le toca en el costado. Sin embargo, el cuadro maño ya estaba tocado y hundido.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 37.

-Martes.

CD Tenerife - Deportivo 1-1.

Elche - Cádiz 0-0.

-Miércoles.

UD Almería - Sporting 1-0.

Lugo - Numancia 3-1.

Oviedo - Mirandés 1-0.

Extremadura - Racing 3-1.

Ponferradina - Fuenlabrada 0-3.

-Jueves.

Albacete - Alcorcón 1-1.

Huesca - Las Palmas 1-0.

Rayo Vallecano - Málaga 0-0.

-Viernes.

Girona - Real Zaragoza 1-0.