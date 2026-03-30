La Sub-21 busca alargar la racha ante Kosovo para dar un gran paso hacia el Europeo

La selección española Sub-21 celebra un gol ante Chipre en la fase de clasificación al Europeo de la categoría de 2027. - RFEF

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 se enfrenta este martes en el Centro Deportivo Alcalá de Henares a Kosovo (19.00 horas), en la séptima jornada de la fase de clasificación del Europeo de la categoría de 2027, que se disputará en Albania y Serbia, un duelo en el que los de David Gordo quieren prolongar el pleno de triunfos y su efectividad ofensiva para acariciar su presencia directa en el torneo.

La Sub-21 dio otro paso hacia el Europeo de 2027 con una aplastante victoria sobre Chipre en Lárnaca el pasado viernes. Con un contundente 0-7, en el vieron puerta Gonzalo García, en dos ocasiones, Fer López, Mayenda, Adrián Niño y Joel Roca --también sumó el tanto en propia portería de Harry Mills-- los de Gordo siguen dominando el Grupo A de la fase de clasificación.

Ya son 6 triunfos en 6 partidos, con 24 goles a favor y solo 2 en contra --combinado más goleador y menos goleado del grupo--, para continuar con un colchón de 5 puntos respecto a la selección de Finlandia, segunda en la tabla y única amenaza real para el billete directo al torneo continental de la categoría que se disputará el año que viene en Albania y Serbia.

Enfrente estará una selección de Kosovo a la que ya venció España en la primera vuelta (1-3), siendo el balcánico uno de los equipos --el otro fue Finlandia-- que ha logrado perforar la portería de 'La Rojita' en esta fase de clasificación. Los de Hekuran Kryeziu son cuartos en el grupo con 8 puntos, y han vencido a Chipre (0-4) y San Marino (7-0), y pueden presumir de no haber perdido todavía fuera de casa (1V y 2E), sin recibir ni un solo tanto.

España deberá derribar ese 'muro' de Kosovo a domicilio para seguir de dulce en la clasificación y ya acariciar su billete al Europeo si mantiene, o incluso amplía, esa distancia de 5 puntos sobre Finlandia, que juega ante Chipre también este martes. Para ello, Gordo podría incluir algún cambio respecto al encuentro ante los chipriotas, empezando por la portería, pudiendo ser el turno para el portero del Real Madrid Fran González.

Sin sus dos centrales a priori titulares en la convocatoria, no se descarta que el seleccionador siga haciendo pruebas en esa zona del campo, mientras Marc Bernal, que debutó ante Chipre y es uno de los líderes de la generación, podría repetir en el once, en el que también tienen opciones de aparecer en el centro del campo jugadores como Fer López o Chema Andrés.

Además, tras la titularidad de Mayenda y Joel Roca en Lárnaca, la aparición de inicio de Pablo García y Jan Virgili por los costados. Además, en punta, Gordo podrá elegir entre Gonzalo García, que volvió a ver puerta ante Chipre con un doblete después de un mes y medio sin marcar con el Real Madrid, o Adrián Niño, que también vio puerta en el último duelo saliendo del banquillo.

Será la tercera vez en la historia que la Sub-21 visite Alcalá de Henares --ciudad natal del seleccionador David Gordo-- y la primera desde 2011 --disputó en 2004 un amistoso frente a Inglaterra--, cuando la 'Rojita' disputó un amistoso en el Estadio Municipal El Val ante Bielorrusia (1-1) con jugadores como David de Gea, Thiago Alcántara, Dani Parejo, Bojan Krkic o Iker Muniain.