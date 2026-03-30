Gonzalo García: "Cuando me retire quiero en mi museo una Champions con el Madrid y un Mundial con España"

El jugador del Real Madrid e internacional con la Sub-21 Gonzalo García. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero internacional con la selección española Sub-21 Gonzalo García ha comentado este lunes que cuando ponga fin a su carrera le gustaría tener en su particular museo "una Champions con el Real Madrid" y "un Mundial con España" pero que en la actualidad es "un orgullo" poder vestir la camiseta de la Sub-21 y que le ilusiona poder jugar unos Juegos Olímpicos.

"Me considero una persona con muchísima ambición y soy joven y, al igual que todos los jóvenes, siempre se sueña con lo más grande. Cuando me retire quiero en mi museo una Champions con el Madrid, una Liga, un Mundial con España. Sueño con representar a este país tanto en Mundiales como en la Eurocopa o en diferentes torneos", afirmó el delantero internacional español Sub-21 en una entrevista concedida a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Gonzalo confesó que es "un orgullo" representar a la selección Sub-21 y que siempre va a intentar "dar lo máximo" e intentar "ayudar al equipo" con lo que mejor se le da, que es "meter goles". "Me haría muchísima ilusión poder jugar unos Juegos Olímpicos y para ello tenemos que hacer un muy buen Europeo el año que viene y primero poder clasificarnos", recordó.

Un delantero del Real Madrid que por motivos familiares, tuvo que jugar en categorías inferiores en Argentina, Madrid y Mallorca, ve esa circunstancia como una de sus "mayores virtudes" el haber podido tener "la experiencia" de vivir en distintos lugares del mundo y conocer "un montón de nuevas personas" y, sobre todo, poder jugar al fútbol en "distintas partes y con distintos equipos, amigos, compañeros".

En cuanto a las experiencias vividas, como el Mundial de Clubes con el Real Madrid, las considera "una gran suerte". "Uno lo intenta valorar, pero como pasa en un periodo de tiempo muy corto, pues, a veces impresiona, incluso es difícil de gestionar. Pero tengo muchísima suerte de estar muy bien rodeado y tener una grandísima familia y grandísimos amigos que me hacen que todo sea más fácil y no deje de ser el mismo chaval de siempre", subrayó.