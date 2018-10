Sudamérica mantendrá los cupos para el Mundial de Catar 2022

Actualizado 23/11/2015 19:08:33 CET

ASUNCIÓN, 23 Nov. (Reuters/EP) -

Sudamérica mantendrá las cuatro plazas de clasificación directa y el cupo para la repesca en el Mundial de Rusia 2018 y también en el que se disputará cuatro años después en Catar, confirmó este lunes el presidente de la Conmebol, Juan Ángel Napout.

La región lleva un tiempo defendiendo sus cupos ante otras confederaciones, que consideran injusto el número y reclaman más espacio en función a una mayor cantidad de asociados. El tema de las plazas ha sido prioritario para Sudamérica a la hora de definir el apoyo a un candidato para la presidencia de FIFA.

Napout dijo que el continente logró mantener las cuatro plazas y media para ambos torneos y que el número incluso podría aumentar a cinco si prosperan los planes de ampliar la cantidad de equipos participantes en la competencia.

"En la reunión del 30 (de mayo), nosotros ya conseguimos que Sudamérica tenga la media plaza no solamente por la Copa del 2018 sino que conseguimos que tengamos la plaza para el año 2022 también", dijo Napout al canal de televisión Fox Sports.

"Sudamérica no va a perder la media plaza, al contrario, probablemente hay un plan para que se aumente la cantidad de equipos en el año 2026 y en el peor de los universos Sudamérica no solamente no va a perder la media plaza sino va a pasar a tener cinco lugares", agregó.

Hace un tiempo la región hizo público su apoyo al presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, quien se encuentra suspendido tras una investigación del comité de ética del organismo.

Y ahora es probable que respalde al suizo Gianni Infantino, quien se presenta como una alternativa europea a la candidatura de Platini y visitó la Conmebol a comienzos de este mes buscando apoyo. Infantino abogó en esa oportunidad por aumentar el número de participantes en los mundiales de 32 a 40 selecciones.

"Vamos a votar en bloque, ojalá eso se ratifique de nuevo en la reunión en Río, tenemos que ser fuertes", dijo Napout sobre la elección de FIFA, que se llevará a cabo el 26 de febrero.

El Comité Ejecutivo de la Conmebol, que acusó recientemente un duro golpe por la sorpresiva salida de su vicepresidente chileno Sergio Jadue, se reunirá el jueves en Río de Janeiro.

Jadue viajó la semana pasada a Estados Unidos, en medio de la investigación de la justicia estadounidense por los casos de corrupción en el fútbol mundial, por lo que la prensa local reportó que habría alcanzado un acuerdo de "delación compensada" con la fiscalía.