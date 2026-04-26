El suizo Sandro Schärer contará con un equipo arbitral español en el PSG-Bayern

Sandro Schärer - Gianluca Ricci/PA Wire/dpa

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El suizo Sandro Schärer contará con un equipo arbitral íntegramente español para dirigir este martes el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes (21.00 horas), con Carlos del Cerro Grande a cargo de la sala VOR.

Ángel Nevado Rodríguez y Guadalupe Porras Ayuso serán los árbitros asistentes del colegiado helvético, de 37 años, mientras que el extremeño Jesús Gil Manzano será el cuarto árbitro.

Además, el madrileño Carlos del Cerro Grande será el encargado del VAR, con el balear Guillermo Cuadra Fernández como asistente.