Tarragona vibra con la primera fase de LaLiga Genuine Moeve - ALBERT FERNANDEZ GUITART/LALIGA

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Nou Estadi Costa Daurada y el Mediterranean Sports Hub, en Tarragona, han acogido este fin de semana la primera fase de LaLiga Genuine Moeve 2026-27, con la participación de los 50 clubes que forman parte de la competición y que han jugado los 75 primeros partidos de la temporada.

La competición, desarrollada por LaLiga a través de su Fundación, se reunió en la ciudad tarraconense para dar comienzo a la novena edición de la competición. La primera fase del curso arrancó el viernes con la ceremonia inaugural celebrada en el Nou Estadi Costa Daurada, hogar del Nàstic de Tarragona, club anfitrión de esta primera cita del calendario.

El sábado y el domingo, el Mediterranean Sports Hub acogió los 75 primeros partidos del curso, disputados en ocho campos de juego y distribuidos en tres franjas horarias. En ellos, jugadores y jugadoras volvieron a demostrar que el respeto, la ilusión y el trabajo en equipo son tan importantes como los resultados deportivos.

Estos primeros encuentros dieron forma a las seis clasificaciones deportivas y de Fair Play de la temporada, en las que los equipos de los grupos 'Compañerismo', 'Respeto' y 'Deportividad' sumaron sus primeros puntos.

La jornada del domingo concluyó con la tradicional entrega de medallas a todos los participantes, un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y los valores demostrados durante el fin de semana. La ceremonia ha contado con la participación de representantes de LaLiga, Fundación LaLiga, el club anfitrión, instituciones locales y marcas asociadas a la competición.

PortAventura World, marca asociada a la competición, desempeñó un papel destacado en esta primera fase, ofreciendo a los equipos participantes la oportunidad de disfrutar de una mañana de diversión en el parque de atracciones durante la jornada del viernes. Durante la visita, los equipos participaron en una yincana por las diferentes áreas del parque y compartieron una comida conjunta en La Cantina, sumando nuevas experiencias y recuerdos a este primer encuentro de la temporada.

LaLiga Genuine Moeve continuará su recorrido por diferentes ciudades de España, con Tenerife, Pamplona, Cádiz, Gijón y Madrid como próximas sedes del calendario. La siguiente parada tendrá lugar del 29 al 31 de enero de 2027 en Tenerife, con el CD Tenerife como club anfitrión, donde la mitad de los equipos participantes volverán a encontrarse para seguir compartiendo su pasión por el fútbol y los valores que hacen única esta competición.