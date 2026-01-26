El TAS concede la cautelar a Facundo Garcés y podrá volver a jugar con el Alavés

Archivo - Facundo Garcés con el Deportivo Alavés - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha suspendido este lunes de forma provisional la sanción de un año al central del Deportivo Alavés Facundo Garcés por presunta falsificación de documentos, por lo que el central malasio de origen argentino podría volver a jugar con el equipo vitoriano.

"El Deportivo Alavés informa de que el TAS ha estimado la solicitud de suspensión cautelar presentada por Facundo Garcés en el marco del procedimiento de apelación relativo a la sanción acordada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA el 25 de septiembre de 2025 y confirmada por la Comisión de Apelación de la FIFA el 3 de noviembre de 2025. En consecuencia, y tal y como recoge la resolución del TAS, "la sanción de 12 meses de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol queda suspendida provisionalmente"", informó el club vasco.

El pasado mes de septiembre, la FIFA sancionó a la Asociación Malasia de Fútbol (FAM) e impuso un año de suspensión a siete futbolistas, entre ellos el defensa Facundo Garcés y el zaguero del CD Tenerife cedido en el Unionistas de Salamanca Gabriel Palmero, por haber jugado con la selección de Malasia presuntamente con la ayuda de documentos falsificados.

Ahora, la entidad babazorra recupera a un efectivo para su defensa. "Mientras esta medida cautelar permanezca vigente, Facundo Garcés podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin perjuicio de la resolución que el TAS adopte posteriormente sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, el jugador procederá a reincorporarse a la dinámica del equipo", anunció.