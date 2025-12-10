Tatjana Haenni, primera mujer CEO en un club de la Bundesliga

Archivo - La directiva suiza Tatjana Haenni en una imagen de archivo - picture alliance / David Inderli / DPA - Archivo

LEIPZIG (ALEMANIA), 10 (dpa/EP)

El RB Leipzig alemán se convirtió este miércoles en el primer club de la Bundesliga en designar a una mujer como CEO al nombra a la suiza Tatjana Haenni como su directora general, un cargo que asumirá a partir del 1 de enero de 2026.

Haenni, exjugadora suiza de 59 años, suplirá así la marcha hace tres años de Oliver Mintzlaff. Según informó el club sajón en un comunicado, está previsto que dirija el Consejo de Administración junto con Johann Plenge (Negocios), Florian Hopp (Administración) y Marcel Schäfer (Deporte), en una estructura de liderazgo ampliada.

La directiva también se convirtió en pionera al ocuparse del fútbol femenino en la UEFA, el ente rector del fútbol europeo. Asimismo, fue directora de Fútbol Femenino durante 18 años en la FIFA y su último cargo fue el de directora deportiva de la NWSL, la poderosa liga estadounidense de fútbol femenino.

Mintzlaff, presidente del Consejo de Supervisión del club, recalcó que Haenni "impresionó con su experiencia, así como con su combinación de conocimientos especializados, capacidad de liderazgo y pensamiento estratégico". "Esperamos que aporte nuevas ideas y un nuevo impulso, ayudándonos a seguir estando bien preparados para el futuro y a seguir satisfaciendo las crecientes demandas", agregó el directivo.

Por su parte, la nueva CEO se mostró "convencida de que, con un sólido trabajo en equipo" y centrándose "en los puntos fuertes del Leipzig", podrán aprovechar "un potencial significativo". "Juntos, queremos continuar por el camino del éxito y alcanzar nuestros ambiciosos objetivos", añadió Haenni.