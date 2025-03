Tebas: "Aquí se mató a Louzán, antes de que llegase la sentencia ya estaba fusilado"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha opinado que "se mató" al actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, antes de que saliera "la sentencia" que le absolvió; además, cree que detrás del lío sobre las sedes del Mundial del 2030 puede haber un "planteamiento político histórico" entre Abel Caballero y Louzán.

"Aquí se mató a Louzán, antes de que llegase la sentencia ya estaba fusilado. ¿Nos hubiésemos evitado ese lío mediático de meterse con el presidente Louzán antes? Pues sí, también nos podemos haber evitado ese lío. Para mí es un bochorno, y fue un bochorno duro. Es una pena que nos toque al fútbol tantos líos", aseguró Tebas este jueves durante la presentación de la sexta edición del ISDE Sports Convention (ISC).

En ese mismo coloquio, bajo el título 'Presente y futuro de la industria del fútbol', el máximo mandatario liguero rehuyó hablar acerca de la polémica elección de las sedes para el Mundial masculino del año 2030. En cambio, sí señaló que "muchos líos" en torno al secretario de Estado --José Manuel Rodríguez Uribes-- se podrían "haber evitado", en alusión a los problemas del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante las últimas elecciones a la presidencia de la RFEF.

También negó, en un 'canutazo' de prensa posterior, haber pedido explicaciones a Louzán por el cese de María Tato, directora de la candidatura de ese Mundial 2030, porque cree que eso "requiere que él termine de realizar su trabajo" y que "explicará" lo ocurrido "en la próxima Junta Directiva". "Las explicaciones no se las he pedido porque no he tenido la oportunidad de pedírselas ni lo voy a llamar para esto, porque lo estarán llamando muchísimos", apuntó al respecto.

"Yo confío en el presidente, sé que está trabajando en resolverlo. No le voy a presionar en que tiene que darme una explicación porque lo exige todo el mundo. Creo que es un tema que lo estará viendo y de hecho ya a alguna medida, aceptando la dimisión de María Tato y algo ya ha tomado", argumentó el presidente del ente liguero.

Sobre las palabras del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ironizó diciendo que "sabe mucho y sabe todo" y se refirió a un posible "planteamiento político histórico entre Caballero y Louzán de partidos diferentes". "Habrá encontrado una cosita para vengarse y ya está. Pero yo creo que exagera porque yo creo que él (Louzán) contaba con Vigo para temas del Mundial y contaba también con Valencia. Es que nunca ha sido lo contrario, es que nunca había oído decir lo contrario", admitió.

"HAY UNA DECISIÓN QUE TIENE QUE HACER EL CSD"

Tebas valoró la inscripción liguera de Dani Olmo, centrocampista del FC Barcelona: "Hay una decisión que tiene que hacer el CSD en los próximos días". Aunque de inmediato matizó que se debería "desestimar el escrito de la impugnación" del club blaugrana. "Para mí y para nuestros abogados, para los abogados de la RFEF y muchos clubes", agregó.

"Ese 80% que dijo el secretario de Estado --de la validez de la inscripción de Olmo-- no sé de dónde se lo sacó. A mí no me salen los números, últimamente los números muchos los dicen más por el deseo que la realidad", concluyó Tebas lanzando recados.