Tebas: "Cada día sube el porcentaje del fichaje de Mbappé por el Real Madrid"

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves que "cada día que pasa sube el porcentaje del fichaje" del delantero francés Kylian Mbappé, actualmente en el Paris Saint-Germain, "por el Real Madrid", al mismo tiempo que respondió al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y su técnico, Xavi Hernández, defendiendo que la competición doméstica "no está adulterada", mientras cargó de nuevo contra la Superliga.

"Yo creo que no vamos a ver la Superliga. Hay mucho ruido alrededor, mucha estrategia, mucho relato construido para dar ciertas sensaciones, pero no lo va a haber, se ha tergiversado incluso la sentencia del TJUE. Hay que tener las cosas claras, pero no habrá Superliga", indicó Tebas en una entrevista al periodista Fabrizio Romano recogida por Europa Press.

El dirigente español repitió que este proyecto "claro que hace daño a las ligas nacionales", que perderían "muchísimo interés". Como el mercado de los derechos televisivos, debilitado si la Superliga es gratis. "No puede serlo. Será un sistema híbrido donde si quieres tener acceso a más señales, a más cámaras, tendrás que pagar más. Es un engaño para que cuando UEFA tenga que autorizar a la competición, analice el acceso al fútbol a los aficionados", argumentó.

Además, Tebas contradijo a Laporta y Xavi y sus palabras sosteniendo que LaLiga está "adulterada" por las actuaciones arbitrales. "Lo primero que hay que decir es la Liga no está adulterada. En el fondo ni Laporta ni Xavi lo piensan así, es el momento, después de partidos. Vivimos un momento de mucha tensión que no había visto nunca con el tema arbitral. También por el tema Negreira, que es lo peor que ha podido pasar al fútbol español en los últimos años, y ayuda a que exista esta tensión", analizó.

También sobre el FC Barcelona, Tebas recordó que el club "sabe lo que tiene que hacer para poder incorporar jugadores este verano", aunque "tiene todavía deberes que hacer". "Estará sometido a ciertas limitaciones con venta de jugadores, ellos mismos lo dicen y lo saben", aseguró, antes de advertir de que los impagos del fondo Líbero, al que el Barça va a demandar, también serán otro obstáculo.

"Tienen dos pagos pendientes importantes que si no los cobran, y que parece ser que no los van a cobrar, les puede limitar muchísimo más. Llegaron a tener más de 600 millones de euros de masa salarial, hoy tienen poco más de 400 millones, pero no es suficiente todavía para poder adquirir jugadores. Me consta que están trabajando y espero que lo hagan, nuestro deseo es que puedan fichar con ganas y mejores jugadores", agregó.

Sin embargo, confesó que el fichaje de Leo Messi el pasado verano por el Barça fue posible, porque su llegada no dependía de un tema económico. "Cuando existe ese cariño, ese amor, muchos temas económicos quedan aparte, ya no los puedes valorar. Estoy seguro que le hubiese gustado retirarse en el FC Barcelona. No pudo ser, no creo que el tema económico fuese el único. Messi decidió otros aires para su familia", dijo.

Tebas sí ve cerca a Mbappé del Real Madrid. "Cada día que pasa subo el porcentaje, dije que un 50%, pero ahora es más, porque no renueva con el PSG. Mbappé, con 26 años, lo que debe buscar es un club con mucha marca internacional, y el PSG no la tiene como el Real Madrid. Como ocurrió con Cristiano Ronaldo o Messi", aconsejó y no cerró la puerta a más fichajes en el conjunto madridista.

"No sé el precio que pueda tener Mbappé, pero la situación económica del Real Madrid es excepcional. Es un equipo muy saneado, ha sabido capear la época de crisis COVID. Es un equipo muy sano. En eso tengo que decir que Florentino Pérez ha hecho una muy buena gestión. Es un gran gestor del Real Madrid, pero también digo que es muy mal gestor de futuras competiciones. Con el Real Madrid le doy un 9, como gestor de Superligas le doy un 0", criticó.

Finalmente, elogió la situación del Girona, segundo en LaLiga, lo que "demuestra que el fútbol no es solo dinero". "Es verdad que el City tiene más del 50% del club, pero aquí no hay dopaje, no hay cosas raras. Que sigan en la línea que están y con esta seguridad, yo creo que va a llegar hasta el final muy fuerte. Si tú ves jugar al Girona, aprendes a jugar muy bien al fútbol. Michel ha conseguido liderar este proyecto. Los números audiovisuales que está dando el Girona son de equipo grande", zanjó.