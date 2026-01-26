Tebas: "El cambio del modelo de propiedad es decisión del Real Madrid y sus socios"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, opinó este lunes que el posible cambio de propiedad en el Real Madrid "es decisión" del propio club blanco, así como de "sus socios", por lo que él no tiene nada que decir al respecto, y explicó que los problemas en el Estadio de Vallecas y en el Spotify Camp Nou "no son comparables".

"Es decisión de Real Madrid y sus socios, y yo ahí no me puedo meter. No tengo tampoco datos, no hay mucha información. No hay información para que alguien pueda tener opinión fundada", comentó Tebas en los prolegómenos de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ante la pregunta sobre un cambio del modelo de propiedad del club blanco.

En ese sentido, el presidente de LaLiga admitió que no se queja de que le judicialicen desde el Real Madrid. "Yo solo doy el dato objetivo de que hay más de 100 denuncias y que la gente valora si es normal que haya 100 denuncias por un reglamento audiovisual", apuntó.

"Recuerdo el caso del Elche, cuando descendió, el caso del Murcia... Cuando viene un club y me dice 'no estoy de acuerdo con esto, voy a ir a los tribunales', yo le animo a que lo defienda y vaya a los tribunales. Me quejo cuando me meten una denuncia y la archivan y me meten cuatro querellas en el CSD con el único objetivo de aniquilarme, como dice el presidente Pérez en muchos sitios", admitió.

Por otra parte, para el máximo mandatario de la patronal española los problemas en el Estadio de Vallecas y en el Spotify Camp Nou "no son comparables" porque el madrileño "no está en condiciones" de acoger partidos. "Llevamos años diciéndolo. A partir de ahí, es un ámbito del club, no entro en esa circunstancia", afirmó.

"En el caso del Barcelona, es un estadio en obras y estas cosas suelen pasar. Si estuviese finalizado, ya hablaríamos. Pero sabiendo todo el mundo que es un estadio que está en obras y que es uno de los mejores estadios del mundo, son cosas que pasan. Me imagino que cuando está a mitad, pasan estas cosa. Habrá que valorarlo cuando esté terminado. Hay que entender estas cosas", indicó.

Además, no quiso posicionarse ante las inminentes elecciones a la presidencia del FC Barcelona. "No sé ni los candidatos oficiales ni nada, pero yo no voy con nadie, es un tema del Barcelona", señaló.

Finalmente, Tebas manifestó que "no" le atrae ser presidente de la entidad blanca. "No tengo ni edad ni ganas, tengo suficiente con LaLiga", incidió, mientras que aseguró que oye "a mucha gente en muchos campos" gritar contra la presidencia, en relación a los gritos de dimisión a Florentino Pérez. "Son cosas cuando alguien está enfadado", concluyó.