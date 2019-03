Tebas: "El Convenio Colectivo se va a negociar con el CSD"

Publicado 29/03/2019 17:54:00 CET

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro este viernes que la negociación para renovar el Convenio Colectivo "va a ser" con el Consejo Superior de Deportes, pese al ofrecimiento de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, de que intenten hacerlo sin esta mediación, y se quejó de que cada día tengan que "aguantar ocurrencias jurídicas" en cuanto a unas competencias que cree que corresponden a los clubes.

"Nosotros hemos dicho que tenía que ser con el CSD y va a ser con el CSD, no vamos a cambiar de opinión. Llevamos ocho reuniones con los equipos de trabajo y no nos hemos puesto de acuerdo. En la asamblea de hoy no veo ningún cambio importante que nos haga pensar que vaya a haber algún acuerdo", replicó Tebas este viernes tras la Asamblea del organismo, confirmando que el 12 de abril se volverán a reunir las partes en el Consejo.

Antes, Rubiales, presente en esta reunión en la sede de la patronal, había pedido a LaLiga que "reconsidere" negociar esta renovación del acuerdo, que expira el próximo 30 de junio, sin la mediación del CSD, invitando a un entendimiento con la patronal de clubes para ser "más fuertes".

En este sentido, ante el comunicado de la RFEF sobre los horarios por las altas temperaturas por el "silencio administrativo positivo" del Consejo, el abogado lo vio "normal", aunque se mostró crítico. "Aquí hay que aguantar ocurrencias jurídicas de cada día, antes era la franja horaria, luego el silencio administrativo, no sé cual es la de hoy, seguramente la de la 'clausulita' del convenio. Cada día aparece un conejo nuevo en la chistera, pero se les ve el truco cada día", lamentó.

Tebas coincide, "por lo menos parcialmente", con la posición del CSD en el tema de la franja horaria "porque el fútbol no profesional no debería estar limitado". "Creo que es una cuestión de lógica que si hace mucho calor en el partido cambiarle la hora como hemos hecho nosotros", apuntó.

"El tema de la franja de la salud es un flaco favor al fútbol no profesional. No sé si nosotros estamos locos o no, pero en la Vuelta a España, el Tour... Si Rubiales presidiera la Vuelta se acabó la Vuelta porque tendrían que salir con los focos y los faros. No dejo de sorprenderme cada día, pensaba que habíamos llegado a un límite, pero aún vamos más lejos", ironizó el presidente de LaLiga.

Sobre la opinión de algunos presidentes de que no se alcanza un acuerdo para el convenio por dinero, el mandatario fue claro. "No, yo creo que no. Aquí hay un problema muy importante con las competencias, que son de los clubes, que gestionamos LaLiga y que son irrenunciables.

"A partir de ahí, estamos dispuestos a contribuir al crecimiento del fútbol no profesional a través de la Federación, pero habrá que contribuir con cantidades importantes, que ya lo hacemos, con destino finalistas y qué y cómo se va a hacer o qué participación en el dinero que se entrega a la RFEF tendrán los clubes no profesionales, algo que es muy importante", añadió.

"LA MAYORÍA DE OPERADORES ESTÁ ENCANTADO CON EL HORARIOS DE LAS 14.00"

Además, Tebas detalló que el horario de las 14.00 los domingos, que se estrenará en esta jornada en el Rayo-Betis y que no gusta a la federación ni a la AFE, estaba "ofertado para el trienio que viene", pero que habían hablado con los operadores "afectados" y les había parecido "adecuado empezar a probarlo". "La mayoría están encantados con ese horario, no hay más", advirtió.

El dirigente recordó que cuando se cambian "unas condiciones" en este tema los afectados son los operados, pero que estos "no han puesto ningún problema" y que esta franja estará también el año que viene para evitar el "problema" que le generaba la de los lunes porque, al no poder jugar los europeos, siempre juegan "seis o siete" equipos.

Con este sistema de pasar el sábado a ser en abierto, que todavía no ha sido adjudicado para las próximas tres temporadas, habrá partidos de pago de primer nivel que podrán ir el lunes, como ocurre ya en Inglaterra", detalló Tebas, que se mostró "convencido" de que seguirá habiendo partidos los viernes y lunes pese al rechazo federativo.

Además, puntualizó que en el concurso "en el que la RFEF participó y no dijo nada en contra" se mantiene el partido de los lunes y reiteró que no es un problema de egos. "Esa es una reducción que hacéis algunos periodistas", zanjó.

"En la Asamblea se pide que lleguemos a un acuerdo y otra cosa es si quiero llegar a un acuerdo contigo y te digo que me dejes tu casa los fines de semana y tú te vayas, pues no. Hay ciertas competencias como los horarios, el 'title sponsor' o el balón que son de LaLiga y los clubes y no vamos ceder en su titularidad por nada", avisó.

"YA DECIDIERON LOS TRIBUNALES EN LA HUELGA DE 2015"

Por ello, no descarta que tengan que "decidir los tribunales", algo que no le asusta. "Ya en la época de la huelga de 2015 tuvieron que decidir. El Rubiales de AFE también decía que había que llegar a un acuerdo que él quisiera y al final fue la Audiencia Nacional la que dijo que esa huelga era ilegal", rememoró.

Tebas remarcó que si no hay acuerdo ni con la mediación del CSD tengan que acudir al Comité de Competencia. "Y luego podemos ir a los tribunales, aunque nos queda mucho tiempo porque la negociación no va a ir antes del 30 de junio", subrayó.

Por otro lado, sobre las palabras de Rubiales diciendo que si no hay negociación y acuerdo antes del 30 de junio dejarían de tener validez las competencias de LaLiga en horarios o el 'naming', el presidente de LaLiga respondió que "hace cuatro días las franjas horarias también y ahora parece ser que no las hay...".

"Ahí están los informes que han salido de funcionarios del CSD diciendo quién tiene razón en los horarios, los sponsors y el balón. Si viven en su mundo y dicen cosas que realmente no son, pues que le voy a hacer. Las cosas son como son no como uno quiere que sean", aseveró.