Tebas: "Del uno al diez, estoy preocupado un ocho"

El presidente de LaLiga expresa su inquietud por la situación económica provocada por la COVID-19

"La Superliga es un proyecto clandestino e inviable, el fondo que quiera poner dinero se va a divertir perdiéndolo"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó su "preocupación" por la situación económica provocada por la pandemia de la COVID-19 y destacó el daño que causaría la no presencia de aficionados en los estadios de fútbol hasta final de temporada en las cuentas de los clubs de LaLiga Santander y SmartBank.

"Del uno al diez, estoy preocupado un ocho hasta que no se vaya la pandemia. Sí que sería importante que cuanto antes pudiésemos tener público en los estadios, pero eso no quiere decir que sea una prioridad", indicó en la presentación telemática de los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes y SAD's de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank.

No obstante, el presidente de la patronal de clubs dijo ver "la luz al final del túnel". "Ya hay vacunas. No es lo mismo que en junio, cuando había una perspectiva más negativa. Cuando estén las vacunas a final de enero, o antes, entonces la vida cambiará. Pero el fútbol no tiene previsión de ser beneficiado. La tendrán primero las personas con factores de riesgo", aseguró.

Sobre la diferencia entre Real Madrid y FC Barcelona en el límite salarial de sus plantillas, Javier Tebas explicó que la diferencia entre ambos es la "posibilidad de acudir a recursos (económicos) de temporadas anteriores" y justificó la negociación de los blaugrana con su plantilla para reducir el gasto.

"Entendemos el porqué el Barcelona tiene que renegociar los salarios con sus jugadores. A lo mejor el Madrid no en el mismo límite y el Valencia tiene que vender jugadores. No esperemos un mercado de invierno en el que se vayan a fichar 'algunos' jugadores. Hay que reducir salarios para intentar adecuarnos a la nueva situación", argumentó.

No obstante, aseguró que el Barça "sanciones no va a tener" porque el curso 2020-21 es "extraordinario" por la pandemia, aunque lo que no reduzca de gasto sí que le puede afectar en el próximo ejercicio, y se mostró convencido de que pese a la rebaja será "competitivo" en la Liga de Campeones.

"Madrid y Barcelona tienen extraordinarias plantillas que pueden ser competitivas en Europa. Tienen jugadores muy buenos, aunque este tipo de clubs podrían plantearse un año de transición. Pero no podemos ser igual de exigentes con nuestros clubes. No miremos lo que hacen otros de Europa, al margen de los clubes-Estado, porque esas alegrías las acabarán pagando", auguró.

"NO TENGO DUDAS: RAMOS SEGUIRÁ EN EL MADRID"

Por otro lado, se mostró convencido de que el central internacional del Real Madrid Sergio Ramos renovará con el conjunto blanco. "No tengo la menor duda de que seguirá en el Real Madrid. No me gustaría que se fuese, aunque, como dije con Messi, estamos preparados", comparó el mandatario.

Calificó como "clandestina" la Superliga europea, que, según él, dejo de serlo cuando el ex presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu dijo que se había "apuntado". "Cuando alguien habla tan a espaldas del fútbol es que no se estará con la conciencia muy tranquila. Es un proyecto inviable para los clubes que participan. Sería una ruina para el fondo que quiera poner dinero. Se van a divertir perdiéndolo", pronosticó.