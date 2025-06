Tebas: "La FIFA está obsesionada con que las grandes ligas tengamos 18 clubes, pero no vamos a pasar por ahí"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este miércoles que la FIFA tiene "una obsesión" con que "las grandes ligas" pasen a tener 18 equipos y no 20, pero insistió en que van "a pasar por ahí", porque quieren "destruir la industria del fútbol" construida "en los últimos 25 años".

"Es un tema que llevan años diciéndolo en sus foros. Infantino, incluso, lo ha dicho en alguna entrevista. Es una obsesión que tienen, que las grandes ligas tengamos 18 clubes. Ni la Premier, ni la Serie A, ni nosotros vamos a pasar por ahí, ni otras ligas que no están entre las grandes pero tienen más de 38 jornadas, tampoco están para reducir", expresó el mandatario a los medios desde el 'Sports Summit Madrid'.

Tebas se posicionó en contra de este deseo de FIFA, argumentando que las ligas llevan "muchísimos años con 20 clubes, con 38 jornadas, con 10 meses, y haciendo un ecosistema económico muy importante". Además, cree que el organismo rector del fútbol mundial quiere "tener más fechas para que lo ocupen ellos".

"Encima, no es para la industria en general, sino para un número reducido de clubes, de jugadores, y destruir la industria del fútbol como la hemos creado en los últimos 25 años", denunció el presidente de LaLiga.

Así, se mostró, de nuevo, en contra del Mundial de Clubes y su nuevo formato con 32 equipos y un mes de duración. "De acuerdo con la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la Superliga, no se puede hacer este tipo de competiciones sin tener el acuerdo con los que somos los actores, los 'stakeholders', con las ligas ni el sindicato", recordó.

"De hecho, con FIFPRO Europa, las ligas europeas y LaLiga hemos puesto una demanda en la Unión Europea, en la Comisión Europea, porque infringen las normas de competencia y esta sentencia", agregó Tebas sobre las acciones sobre la organización de este nuevo torneo.

En clave FC Barcelona, el mandatario advirtió que, tras la oficialidad del fichaje de Joan García por el Barça, "hasta el 1 de julio no se puede escribir a nadie". "A partir del 1 de julio veremos. Si el Barcelona le ha fichado, será porque lo va a poder escribir", comentó, antes de repetir que para que puedan inscribir a Nico Williams, si finalmente lo incorporan, deben "hacer alguna cosa". "Pero como otros clubes, no solo él", puntualizó.

Siempre receptivo a las preguntas y sin rehuir ningún asunto, Tebas afirmó que "siempre" le ponen "los charcos" en los que salta. "Entro porque creo que es lo que tengo que hacer. Lo que no voy a hacer es ser políticamente correcto o quedarme en una situación de confort porque lo que pueda decir, lo que pienso, le moleste a alguien", defendió.

"M obligación es decir lo que pienso sobre cuestiones que afecten a la industria y lo haré siempre, y más todavía si considero que perjudican a la misma. En el momento que los clubes, la mayoría, evidentemente, me digan que no, que ellos están en otra línea, Javier Tebas se irá a su casa y ya no saltará a charcos", avisó.

Tebas relató que "a algunos clubes les gustaría" que hablara "menos", pero reiteró que es su "obligación". "Es mi forma de dirigir la casa. Yo no soy una marioneta. Si quieres una marioneta, tienes que buscarse otra persona. Yo he liderado una liga, los clubes me han apoyado, he convencido de muchas cosas que había que hacer, los clubes me han apoyado y por ahora me siguen apoyando", dejó claro.

"Seguramente habrá cosas que a algunos les gusta, a otros no, pero por lo general, a la mayoría les gusta la mayoría de las cosas que hay. El problema que hay a veces en el fútbol es que la gente habla poco, delante no lucha, y habla por detrás. Esto es una industria que da muchos miles de esfuerzos y trabajos, decenas de miles, como para no saltar a unos charcos al día", reflexionó.

Finalmente, sobre su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no espera un acercamiento para la nueva temporada. "Siempre intento llevarme bien con todos, pero una cosa es llevarte bien y otra cosa defender lo que hay que defender. Seguiré defendiendo lo que he defendido y le diré lo que siempre he dicho. Lo que no voy a hacer es ir a que nos hagan una foto y darle la mano porque para quedar bien ya tengo mis amigos del colegio. Lo importante es ser leal y decir lo que pienses", concluyó.