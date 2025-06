Javier Tebas: "Dedico más del 50 por ciento de mi tiempo a la lucha contra la piratería"

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este miércoles que dedica "más del 50 por ciento" de su tiempo a luchar contra la piratería audiovisual, una lacra a la que las instituciones deportivas podrían "dedicarse" por encima de organizar nuevas competiciones "sin tener en cuenta la repercusión en las industias nacionales".

"Dedico más del 50 por ciento a la lucha contra la piratería", se sinceró Tebas en 'Sports Summit Madrid' en Ifema Madrid, donde se mostró "optimista" de cara a acabar con este problema tras la sentencia judicial que les permitió el "bloque directo" de IP's y a la "tecnología" con la que cuentan en su organismo.

De este modo, han podido "disminuir en un 60 por ciento" este problema, lo que "se está notando en el aumento de abonos a los operadores", lo cual ha sido "una sorpresa" para el dirigente porque "ha sido más pronto de lo esperado". A partir de ahí, tienen la "dura pelea con grandes empresas que no colaboran sino que colaboran con el delito" como son 'Google' o 'Cloudflare'.

En este sentido, reiteró que "no es verdad que haya un bloqueo masivo" a direcciones IP de 'Cloudflare'. "A fecha de hoy no hay ninguna denuncia de ningún usuario de web, es más, se han ido usuarios de 'Cloudflare' porque no sabían que compartían IP's ilegales", remarcó el presidente de LaLiga.

Por otro lado, en su comparecencia, también habló de las nuevas competiciones como el Mundial de Clubes y que evidencian que organizaciones como la FIFA están "incumpliendo claramente" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea que, entre otras cosas, dejó claro que "hay que reglamentar de acuerdo con los actores y LaLiga es uno muy importante".

El dirigente reiteró que el nuevo Mundial de Clubes está "dañando al resto del fútbol profesional". "Ocupa fechas y ya tenemos el problema en LaLiga de si el Real Madrid y el Atlético llegan lejos y hay que suspenderles las primera jornada, que es una de las más importantes para los operadores audiovisuales y ya dos de tus mejores equipos no compiten", se quejó.

"Se está rompiendo el ecosistema y todo en este mundo son vasos comunicantes. Ese dinero del Mundial se lo quita a la industria y distorsiona la competición nacional. No se pueden tomar decisiones sin tener en cuenta la repercusión en las industias nacionales", recalcó Tebas.

Y sobre la Superliga, dejó claro una vez más que no la da "por acabada" porque detrás sigue un Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y que es "muy tenaz". "Es un proyecto muy dañino para el ecosistema, en la liga española produciría unas pérdidas anuales del más del 40 por ciento de nuestros ingresos", detalló.

"Los que la jugasen lo ganarían por otro lado, pero destruiría más la competitividad de la competición. Estamos viendo en el baloncesto que la NBA quiere hacer algo similar, pero no es el modelo de deporte europeo que votaron todos los estados salvo España y que decidieron que el acceso a las competiciones europeas se tenían que hacer desde las competiciones nacionales. Siempre se habla de cambiar formatos, esas organizaciones podrían dedicarse más a luchar contra la piratería", sentenció el mandatario.

En este sentido, ante una información de 'Marca' indicando que la FIFA estaría estudiando que ligas como la española redujesen de 20 a 18 equipos, remarcó que no les pueden "obligar". "Y no les haríamos caso digan lo que digan. El daño económico que se hace y no sería proporcionar, puedes ganar un 40 por ciento menos. Sería un daño económico gravísimo para las ligas y una serie de inversores", explicó.

Finalmente, Tebas manifestó que "el objetivo" que tiene en el organismo es que el fútbol profesional español sea "sostenible", algo que logró gracias al control económico, que todos los años tiene "algún retoque que se aprueba con tiempo para que los clubes se adapten", y a la venta centralizada de derechos audiovisuales.