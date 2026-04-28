Tebas: "Hay que dar solución al problema del VAR, genera muchísima desazón en clubes, jugadores y dirigentes"

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga, atiende a los medios - OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro una vez más este martes que "hay que cambiar muchas cosas" en el VAR y que "hay que dar solución a un problema que genera muchísima desazón en clubes, jugadores y dirigentes", mientras que no se preocupa demasiado por la última denuncia del Real Madrid y tiene claro que el próximo inicio de LaLiga EA Sports cumplirá a rajatabla el convenio colectivo a la hora de las vacaciones de los futbolistas y el tiempo de preparación de los equipos.

"Hay que cambiar muchas cosas en el VAR, es un tema que hay que reconsiderar. Hay que pensar que el mundo del VAR depende de las normas FIFA y soy de los que estoy defendiendo, y así se lo he dicho al CTA, que tenemos que ir a un modelo más de 'Football Video Support'", expresó Tebas a los medios tras acudir a la presentación de la Red de Ciudades junto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El dirigente no esconde que "algo no está funcionando" y se mostró esperanzado en que una solución sea la llegada del "fuera de juego automático porque el semiautomático es un engañabobos". "Va a ayudar, al menos en algún tipo de jugada, a resolver el problema y a ser más objetivos", advirtió.

Además, recordó que también se va a implantar a la hora de la selección de los árbitros el uso de la inteligencia artificial "tanto para quién es árbitro de los partidos como para aquellos que llevan mejores puntuaciones durante la temporada para que arbitren los partidos más complicados".

"Ya son muchos años con el VAR y diciendo de mínima intervención, y ya son muchos años que no se hace caso a la mínima intervención. Fran Soto dice que si pasan cinco minutos no es error claro, pero es un minuto, no hay que esperar tanto. Definitivamente, hay que dar solución a un problema que genera muchísima desazón en los clubes, jugadores, aficionados, dirigentes y en la gente que no entiende de fútbol", sentenció.

Por otro lado, Tebas aseguró que ya no le sorprende "nada" del Real Madrid después de que el club madridista haya denunciado el "Al Real Madrid, todo lo que es la actuación coordinada de los equipos de la Liga, punto por punto, no le gusta, no es su forma de entender el fútbol profesional", remarcó.

"El Real Madrid no comparte con la gran mayoría de los clubes de fútbol un modelo de liga profesional donde hay muchos conceptos que se actúa de forma colectiva que hacen mucho más grande la competición y hacen mucho más grande al Real Madrid. Como muchas veces he oído decir a su presidente, la Liga es el Real Madrid y 19 más", añadió.

Tebas insistió en que su problema con Florentino "no es muy puntual" y que únicamente se centra en que tienen "un modelo muy diferente de fútbol profesional tanto en España como en Europa", y fue irónico sobre el acuerdo del club madrileño con la UEFA y la ECA, "tres importantes instituciones", con la que se pondría fin al tema de la Superliga. "No sé qué habrán pactado, yo, por lo menos, de mi liga no lo sé porque no sé lo que han firmado, es un poco 'kafkiano' todo lo que está ocurriendo con este tipo de acuerdos", sentenció.

UNA PRIMERA JORNADA DE LIGA 26-27 DIVIDIDA

El presidente de LaLiga habló sobre el inicio de la próxima temporada, que será en una fecha "donde se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo de AFE", con los futbolistas gozando de "tres semanas de descanso" y con "tres semanas de preparación para cualquier equipo".

"Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros cuatro o tres entre semana. La primera jornada estará dividida y todos los jugadores y los clubes tendrán sus 21 días", subrayó.

Y esos partidos que quedasen sueltos se disputarían "entre la segunda y la tercera jornada porque si no sería demasiado justo". "Esa es la idea, pero habrá que ver el momento porque estoy diciendo que son cuatro partidos y pueden ser dos o uno. La firme voluntad, sobre todo, es cumplir lo que establece el convenio colectivo, que está para cumplirlo y para eso lo firmamos", apuntó.

Tebas no olvida que "parece que jueguen todos los jugadores del Mundial". "Nosotros creo que tenemos 70 jugadores y no todos llegan a jugar ni los cuartos. Hemos hecho un estudio histórico y una grandísima parte termina el 28 de junio y estos perfectamente están preparados para poder jugar el 14 de agosto, incluso los que terminan el 4 de julio", detalló.

Por ello, se adaptan a "las selecciones que históricamente se han clasificado para semifinales y cuartos" en una Copa del Mundo, siendo "los más afectados" el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. "Pero si se da en otro club, no empezaría el 14 de agosto, empezaría más tarde, un miércoles, lo que permite que tengan los 21 días de vacaciones que marca el convenio y su equipo tres semanas de preparación", reiteró.

En este sentido, el abogado fue claro sobre lo sucedido el año pasado con el Mundial de Clubes con el Real Madrid, que "tuvo 19 días de vacaciones", aunque entonces no era "la misma circunstancia". "Es un Mundial de Clubes que es voluntario y, nosotros, en los torneos que son obligatorios, nos gusta tener medidas coherentes, en los que se va voluntariamente no tenemos por qué hacerlo", zanjó.

"ANDRADA DEBERÍA ESTAR MESES SIN JUGAR"

Por otro lado, el dirigente eludió polemizar sobre si el Real Madrid debe hacer o no pasillo al FC Barcelona si este fuese ya campeón en el Clásico del 10 de mayo. "Eso se lo tiene que decidir el Real Madrid, en los reglamentos no aparece la política de pasillo. Son tradiciones y dependen de los clubes"

Igualmente, Tebas calificó de "auténtica barbaridad" la agresión del portero del Real Zaragoza Esteban Andrada al jugador de la SD Huesca Jorge Pulido y espera "lo máximo posible" de sanción. "No conozco bien el reglamento, pero se habla solo de 12 partidos cuando realmente tendría que ser varios meses sin poder jugar", opinó.

Finalmente, sobre los insultos en los estadios, recalcó que es "importante" erradicarlos y "poner los remedios", y por ello ve necesaria esta alianza con las ciudades que "tienen fútbol profesional" de cara a al "objetivo final que es reducir muchísimo más estas conductas de intolerancia que hay en el deporte y en la sociedad".