Tebas: "LaLiga sabrá quién está viendo el fútbol de forma ilegal"

El presidente de la patronal explica el auto que permitirá a LaLiga llevar a los tribunales a los clientes de webs piratas



MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, repasó algunos de los temas de la actualidad del fútbol español y explicó otro paso más en la lucha contra la piratería que podrá ejercer la patronal, gracias a que sabrá la identidad de quienes consuman fútbol ilegal.

"El tema es sencillo. El juzgado mercantil de Barcelona ha decretado en un Auto que todas las telecos de este país están obligadas a dar a LaLiga los clientes que contacten a una serie de direcciones IP que Laliga con su equipo antipirateria va a suministrar", explicó este sábado en una entrevista a Movistar Plus, recogida por Europa Press.

"Esas direcciones IP son direcciones donde se está retransmitiendo el fútbol gratis, a veces cobrando. Esa obligación conllevará que Laliga sabrá quiénes son aquellos clientes que están viendo el fútbol de forma ilegal y se podrá dirigir ante ellos con una demanda de declaración de daños y perjuicios porque estarán robando un contenido que es de pago y no se puede ver gratis", dijo.

"No es una multa pero va a ser es una reclamación de daños y perjuicios. Nosotros reclamaremos y requeriremos a estos clientes que no continúen haciéndolo porque si no se les reclamará daños y perjuicios por medio de los tribunales", añadió.

Por otro lado, Tebas volvió a dar por casi seguro el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, una vez que el jugador ha descartado ya seguir en París. "Mbappé, estoy prácticamente convencido, por cómo van surgiendo las noticias. Quedan pocos clubes en Europa, si va a salir del PSG", afirmó.

Además, el dirigente de LaLiga lamentó la "crispación" en torno a los árbitros, señalando a los vídeos de Real Madrid TV. "Los vídeos de Real Madrid TV están creando crispación. Alguien puede estar enfadado con los arbitrajes, pero lo que no puede hacer es crear un estado de crispación que viene ya desde hace bastante tiempo. Como LaLiga estamos intentando que esto no ocurra", dijo.

"Una cosa es hablar, criticar y otra cosa es crispar, hacer unos vídeos antes de los partidos de la forma que se habla. Desde LaLiga pensamos que no es correcto, que ataca el buen orden deportivo y diría que no está dentro de los valores del Real Madrid", añadió.

Por otro lado, Tebas defendió a Vinícius y su reivindicación contra el racismo, pero no compartió la idea de "persecución" que describió Carlo Ancelotti en rueda de prensa. "Es un jugador con características que atraen mucho la atención por lo que es y lo que reivindica. Hay que valorar más que está entre los mejores jugadores del mundo y en la lucha contra el racismo es un ejemplo", dijo.

"Él lo que quiere es reivindicar un problema que recibe en muchos partidos personalmente y tiene derecho a reivindicarse como persona. Persecución, no. Todo el mundo que se destaca siempre es atacado, pero hay que buscar más los aspectos positivos que tiene", zanjó.