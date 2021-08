Tebas y Laporta discuten por el acuerdo de LaLiga con CVC y los derechos televisivos

Tebas: "El acuerdo da más valor a los derechos y así lo entendías hace horas"

Laporta: "Como hemos hablado, el acuerdo tiene riesgos que no quiero asumir"

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el del FC Barcelona, Joan Laporta, han discutido este viernes en público sobre el acuerdo millonario de LaLiga con el fondo inversor CVC y su incidencia en los derechos televisivos de los clubes a largo plazo, a raíz de que el mandatario blaugrana ponga a dicho acuerdo entre uno de los motivos de la salida de Messi del club.

"Hola Joan Laporta, sabes que la operación de CVC no hipoteca los derechos de televisión del FC Barcelona 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas hipotecar a tus bancos y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas", escribió Tebas en su cuenta de Twitter.

Laporta, que en ese momento estaba en rueda de prensa para explicar los motivos de la salida de Leo Messi, tras ser imposible hacer efectivo el acuerdo entre ambas partes para su renovación, respondió en directo al presidente de LaLiga.

"Hola, Javier. Te diré que esto no lo interpretamos así. Hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que dirigen esa operación y no nos dieron las respuestas satisfactorias para estar a favor de esta operación que conlleva, como sabes y hemos hablado, ciertos riesgos que no quiero asumir como presidente por el bien del Barça", argumentó.

"Puedo entender las formas jurídicas que articules, porque son ingeniosas y ocurrentes, pero se trata de ceder o poner a disposición o hipotecar los derechos audiovisuales, una parte y no todos, por medio siglo. Y esas operaciones con un horizonte de medio siglo, no debemos hacerlas. Te diría, querido Javier, que el importe fijado por CVC es muy inferior a lo que para nosotros se debería valorar el 10 por ciento de LaLiga. Con todo mi cariño, ya te he respondido", concluyó Laporta.

Previamente, el presidente blaugrana había comentado que la única vía posible para cumplir con el 'fair play' financiera que pide LaLiga y poder inscribir a Leo Messi era aceptar la operación de LaLiga con un fondo inversor que, según el mandatario, "hipoteca" durante 50 años parte de los derechos audiovisuales del club.

"Sin tener margen salarial, porque la Junta anterior con su acción talentosa excedió el límite salarial, la única vía para tener masa salarial para inscribir a Messi pasaba por aceptar una operación (la de LaLiga con el fondo CVC) que no vemos de ninguna manera interesante para el Barça, por el importe y por el poner a disposición de esa operación, durante 50 años, parte de los derechos audiovisuales del Barça", esgrimió Laporta en rueda de prensa, lo que provocó la reacción de Tebas.