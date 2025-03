Tebas: "Con la legislación actual hay métodos a nivel de justicia para poder luchar contra la piratería"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas, ha asegurado que "con la legislación actual" en España "hay métodos" para seguir luchando "contra la piratería" de partidos, tal y como ha indicado que llevan tiempo haciendo en el organismo liguero.

"Hay que luchar contra la piratería, pero hay métodos a nivel de justicia con la legislación actual para poder hacerlo", valoró el mandatario en una charla bajo el título 'Presente y futuro de la industria del fútbol', organizada en Madrid este jueves en el marco de la ISDE Sports Convention (ISC).

Tebas comenzó bromeando acerca de lo que tiene encima de mesa de noche: "Normalmente siempre tengo un último informe que me he impreso a la salida de la oficina o que llevo pendiente de leer". Y es que desde LaLiga están todas las semanas trabajando para luchar contra la piratería, algo que "requiere mucho trabajo".

Por ello, el presidente de LaLiga explicó que lo primero que realizan "es conocer su origen", es decir, desde donde se roban las señales para emitirlas a través de IPs; desde plataformas de streaming hasta las redes sociales como Telegram, WhatsApp o X.

"Nosotros tenemos un cuadro que diseñé personalmente hace 10 meses, que lo solemos explicar en todas las reuniones con todos los operadores audiovisuales, con todos los actores; para que se vea cómo desde el principio, los que vendemos derechos, los operadores audiovisuales, tienen que proteger bien sus IPs porque los piratas tecnológicos entran a robar la señal para revenderla y empezar a distribuirlas a otros piratas empresarios. Todo eso es una cadena", manifestó.

Para ello, desde LaLiga tienen "un equipo que supervisa todos los servidores" de los 'broadcasters', "que son más de 100", para detectar las posibles fugas y corregirlas. "Aunque los piratas tecnológicos siempre detectan después algunos agujeros. En Argentina estamos empezando a bloquear y en algunos otros países, en Arabia Saudí, en Emiratos, pero no tan continuo, pero vamos a llegar a hacerlo en estos lugares", aseveró.

"Si nosotros detectamos, tenemos que sacar evidencias y cuando tenemos las evidencias, hacemos y mandamos a todas las compañías de telecomunicaciones online, en directo, durante el partido, que tienen que bloquear a sus usuarios para que no accedan a esas IPs lo que hacen es bloquear al usuario español, al de otros países no", explicó.

Además, este miércoles se conocía la noticia de que el Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de Barcelona respalba la sentencia dictada a favor de LaLiga, y desestimaba las nulidades instadas por Cloudflare y RootedCON. "Vimos que Cloudflare iba creciendo cada fin de semana; 35% el primero, el segundo 40%, 45%... Como tirábamos los que no estaban protegidos, iban todos a Cloudflare porque veían que no tirábamos", recordó.

Tebas sentenció que no consiguen eliminar todas las páginas webs porque el sistema con el que cuentan no termina de detectar algunas aplicaciones. "No lo detecta todavía, estamos trabajando tecnológicamente en esto", apostilló.

"Magis TV es una aplicación que funciona en España y en toda Latinoamérica, en España tiene 400.000 usuarios de pago. Es una multinacional y tiene mucha protección. Acabaremos también tirando Magis TV. Creo que este fin de semana podremos tirar bastantes de Magis TV porque hemos hecho nuevas mejoras que nos permiten averiguar más cosas. Estamos todo el día trabajando en esto con un equipo de 'hackers' que trabajan para el bien", confesó.

"LOS FERRARIS SON CAROS TAMBIÉN Y NO SE VAN ROBANDO FERRARIS"

Tebas no cree que ver el fútbol "sea caro" sino que el problema está a la hora de comercializar este deporte en España. "Los Ferraris son caros también, y no se va robando Ferraris. La mayoría de las compañías de telecomunicaciones optimizan el producto porque cuando tú compras, les compras la banda ancha, te dan la ventaja. El día que se pueda comercializar sin hacerlo todo junto... mientras no ponga en riesgo económicamente nuestros ingresos y nuestra viabilidad, el mercado lo aceptará", señaló.

"En cada país del mundo es muy diferente. En Francia el fútbol no se explota a través de compañías de telecomunicaciones, por ejemplo, en Inglaterra sí, en Italia no, en Estados Unidos nada, cero, son grandes corporaciones audiovisuales, pero en España sí, ese es el modelo, pero no es caro", insistió.

"LALIGA ES UN REFERENTE COMO ORGANIZACIÓN"

Por su parte, el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, destacó que la marca de LaLiga es "un referente como organización profesional, muy bien estructurada, muy bien organizada". "Lo que hace es representar a todos los clubes, no solo al deporte del fútbol, sino a todos los clubes que están en la Liga, defiende un interés general", concluyó.