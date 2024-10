Tebas: "No estamos haciendo todo lo correcto para que no nos llamen la atención con el Mundial"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este viernes que el fútbol español no está haciendo "todo lo correcto" para no la FIFA "no llame la atención" por la organización del Mundial de 2030, al mismo tiempo que defendió que "si no se corta la piratería en dos años, la industria" del fútbol "se vendrá abajo".

"No estamos haciendo todo lo correcto para que no nos llamen la atención con el Mundial. FIFA, que es una institución muy mirada siempre con lupa, muy vigilada, a mí me gustaría que la vigilasen más en otras cosas, y tiene que tener mucho cuidado con un Mundial en el que uno de sus países tenga un vacío de poder de tal nivel", opinó el mandatario en el MARCA Sport Weekend 2024, celebrado en Málaga.

Tebas criticó las "guerras fratricidas por poder" alrededor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Detrás de todo esto se esconden unas ganas de mandar en la Federación de algunos que no tienen ni idea, otros que tienen demasiada idea", criticó la situación actual de la entidad federativa y la inhabilitación de Pedro Rocha como presidente.

Además, el presidente de la patronal de clubes insistió en que la violencia y el odio en los estadios es un asunto que "siempre" le "preocupa". "No pasa nada, no va pasando nada, pero algún día va a pasar. Estas cosas son así. Algún día pasa. ¿Por qué? Porque el control llega hasta un límite. Entonces, hay que intentar evitar que vuelva a pasar, pero, claro, evitar que vuelva a pasar no me vale con condenarlo en un papel", dijo sobre los incidentes en el derbi madrileño disputado en el Metropolitano.

En esto, el fondo sur, con la presencia del Frente Atlético, lanzó mecheros al portero madridista Thibaut Courtois, una acción por la que Tebas cree que puede haber castigo contra el grupo ultra. "He oído que no puede hacer nada porque no están dados de alta como peñas. Y no, se puede hacer, el Código Penal reconoce asociaciones criminales de hecho, con su estructura jerarquizada", relató.

"Quien tira el mechero, tiene que ser automáticamente localizado. En el caso, por ejemplo, del Frente Atlético, tenemos todo su historial de años, y vamos a iniciar esos pasos para buscar su disolución o el cese de actividades", informó.

El mandatario también reiteró que LaLiga denunciará a la FIFA "ante los órganos de la Unión Europea por el problema de esas decisiones unilaterales del calendario, sin contar con las condiciones y las competiciones nacionales". "Ahora nos tenemos que tragar un Mundial de Clubes porque quiere la FIFA, pero ninguna liga nacional, ni la Premier, ni la Serie A, ni la Bundesliga, está de acuerdo con ese planteamiento", lamentó.

"Este calendario hace daño a los 300 jugadores que juegan todas las competiciones, pero también a las decenas de miles que no las juegan, porque si no, estamos pensando solo en una serie de jugadores. ¿Qué número de jugadores juegan la Champions, la Eurocopa, el Mundial de Clubes? Es muy reducido. Sí, tres equipos por país, aproximadamente. No podemos organizar el fútbol mundial por 300 jugadores y 20 clubes, y ese es el primer mensaje que hay que dar", reflexionó.

Tebas, que ve "factible" una huelga de futbolistas por la saturación del calendario, recordó que existen "50.000 jugadores profesionales", en una industria de la que "dependen familias". "Y ahora, por ejemplo, las ligas medianas de Europa están sufriendo mucho con el nuevo formato de Champions, están perdiendo valor en sus mercados nacionales", manifestó.

"En el caso de la Superliga, hay un mensaje que es muy importante, que le dice a la UEFA, le dice a la FIFA, no se pueden tomar decisiones sin acordarlas con los afectados. Claro, que aquí se produce ese caso de abuso de posición dominante, a la hora de ir generando competiciones. Es verdad, UEFA y FIFA son un monopolio", remarcó.

"SI NO CORTAMOS LA PIRATERÍA EN DOS AÑOS, LA INDUSTRIA SE VENDRÁ ABAJO"

Además, Tebas abordó el asunto de la piratería y defendió que "igual que pagas una entrada por ir a un campo de fútbol, en el fútbol profesional, por ver un partido en televisión, hay que pagar una suscripción". "Si hay uno que ofrece lo mismo y no hay que pagar, evidentemente, el dinero que se ingresa por la suscripción disminuirá y la industria se vendrá a la ruina", advirtió.

"Si queremos mantener nuestro nivel de jugadores, de empleados, en la industria, la gente tiene que pagar por ver un contenido. Y se roba con absoluta impunidad, no solo de quien lleva a cabo el delito, sino de todos los organismos e instituciones que de una u otra forma deberían velar porque no se cometa ese delito", lamentó Tebas.

El mandatario relató que las webs piratas se anuncian en web o a través de la Apple Store de Apple o de Google Play, en Android. "Google gana dinero con la piratería, está ganando dinero con un delito. Google sabe que el origen es ilícito, está colaborando en dividirse ese dinero con el pirata. También comete delito contra la propiedad intelectual y blanqueo de capitales, porque está cobrando al emisor pirata dinero que él se gana para que ese señor pueda ganarse un dinero de forma de pirata", denunció.

"Queda bastante por avanzar, pero hay otros países como Italia, que han tomado una decisión en la línea de una lucha feroz contra la piratería, a la que doy un 9/10 en la lucha contra la piratería. Si pueden evitar que se pueda ver pornografía en los países árabes, ¿cómo no van a poder evitar que no se pueda ver contenido pirateado, robado, de deportes?", se preguntó.

Tebas advirtió de que "la industria se vendrá abajo" si no se corta la piratería "en dos años". "Hay falta de concienciación y mucho desconocimiento, también por la parte de las titulares y de algunos operadores audiovisuales. En España estamos hablando de un 30-35% que es ilegal", informó.

"La iniciativa legislativa la tiene que llevar el gobierno, son cooperadores necesarios quienes no pongan medidas para luchar contra un delito. También vemos que ya es un problema político, la gobernabilidad en España está complicada y sacar cualquier tipo de ley cuesta muchísimo. También hay como un escándalo popular, parece que piratear está bien y que somos muy malos los de LaLiga. Los Ferraris también son caros, y yo no voy a ir robando Ferraris", comentó.

Para Tebas, no se puede "pretender que baje el precio de Orange o de Movistar sin saber cuánta gente lo va a pagar". "Nosotros tenemos estudios en todos los países del mundo, pero en España este estudio no lo tenemos. En México, por ejemplo, el segmento de la población que más piratea es la clase más alta", dijo, insistiendo que "Google colabora en el robo". "A Google no le gusta que el presidente de LaLiga diga que son unos ladrones. Y ya me han venido a ver para que no lo diga", reveló.

"La gente es bastante reacia. Nosotros ahora en España estamos trabajando nuevas medidas judiciales para obtener medidas cautelares más amplias. Estamos trabajando muchísimo el tema tecnológico. Por dar un dato, un partido del Real Madrid, en el momento del partido en directo hay más de 1.500 IPs transmitiendo el partido", expresó.

Finalmente, Tebas defendió que "aquellos países, como Inglaterra, Italia, Alemania, que tengan una legislación correcta para luchar contra la piratería, tendrán una superventaja competitiva". "Nosotros nos podremos caer en el valor del mercado nacional un 30-40 por ciento, dejaremos de ser competitivos. Si cae todo el mundo el 50%, caen todos los salarios de todos los jugadores del 50%", concluyó.