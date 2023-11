Tebas: "No tengo que dar ningún consejo a Vinícius"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este lunes que no es "quién para dar consejos" al brasileño Vinícius Jr por algunas de sus actitudes en el terreno de juego y que no va a meterse "en su conducta", recordando que le preocupa "la imagen colectiva" del campeonato y que no todos los futbolistas parecen "caballeros totalmente".

"Vinícius es un gran jugador y no tengo que darle ningún consejo, no soy quién para dar consejos de ese tipo. Tiene sus asesores, su gente y sabrá lo que tiene que hacer. No tengo que dar consejos porque en el fútbol siempre todo el mundo busca la vuelta y yo no la busco hace tiempo", señaló Tebas a su llegada a la gala de entrega de los Premios AFE.

El dirigente dejó claro que se preocupa "por la imagen colectiva de LaLiga, no por los hechos individuales en todos los partidos", aunque "siempre hay cosas mejorables". "Creo que lo importante y lo que defendemos y trabajamos es para que no haya insultos racistas u homófobos en los estadios, para Vinícius y otros jugadores, esa es nuestra obligación y nuestro trabajo", apuntó.

"En todos los equipos, siempre hay conductas que a veces no se entienden, pero no sólo a lo mejor Vinicius, hay otros jugadores, así son los partidos, yo no veo ninguno que todos parezcan caballeros totalmente", añadió el presidente de LaLiga. "Que se lo diga a Vinícius y ya está, no voy a meterme en su conducta porque se hace una polémica, que es lo que se busca y yo no busco la polémica", replicó cuestionado por las palabras de Carles Puyol diciendo que estaría dispuesto a hablar con el brasileño para aconsejarle.

Por otro lado, sobre el arbitraje, van a "intentar impulsar" desde su organismo y con "esta nueva gestión en la federación", que se busque "más transparencia a las decisiones". "Primero hay que trabajar que se entiendan las decisiones que se toman y por lo menos que podamos escuchar en algún momento los audios del VAR o escuchar más cosas. Con ese inicio de transparencia puede que bastante parte de la crispación pueda bajar para que por lo menos entendamos más decisiones", subrayó.

En este sentido, le da igual que las explicaciones del colectivo arbitral lleguen "al final del partido o al día siguiente", pero que ocurre como "en la Serie A o en la Premier League donde los árbitros explican las decisiones".

Además, Tebas celebra que hayan mejorado las relaciones con la RFEF. "Hablamos con la RFEF, como hablamos de muchas cosas, a lo mejor antes solo podíamos ir a escuchar porque hablar te dejaban poco, era imposición todo. Ahora, creo que se escucha y hablamos y, como comprenderéis, son cosas que prefiero, hasta que tengamos temas más avanzados, mantener en privado con el presidente (Pedro Rocha)", advirtió.

De todos modos, el dirigente aseguró que "el tema de la independencia arbitral" respecto a la RFEF es algo que ni ha "tocado" y el asunto con los colegiados le preocupa "igual que antes". "La diferencia es que antes me preocupaba muchísimo más porque había mucha intervención o había en el mundo de toda la RFEF había mucho miedo. De hecho, ahí está, el día de la famosa asamblea, como estaba lleno el Salón Luis Aragonés y había árbitros y seleccionadores aplaudiendo, la gran mayoría, por un miedo a su puesto de trabajo", sentenció.