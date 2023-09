Tebas: "Las Territoriales son las que deben empujar y marcar el camino en la RFEF"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro una vez más que no ni él ni su organismo van a "liderar" ninguna candidatura a la presidencia de la RFEF y que deben ser las propias Federaciones Territoriales las que deben "marcar el camino" para que "la solución salga desde dentro"

"En este momento de crisis es el mundo de las Federaciones Territoriales la que debe empujar y marcar el camino, que tengan la clarividencia de que ese camino sea el correcto", señaló Tebas en una entrevista en 'Movistar Plus+' emitida este lunes.

El dirigente sí admitió que sin son consultados al respecto darán su "opinión". "Pero no vamos a liderar, ni vamos a empujar ninguna candidatura, al menos como Liga, si algún club lo quiere hacer, allá él.

Debemos ver que la solución salga de dentro de la RFEF y que sea lo más adecuada y clara posible y después de lo que han vivido durante este tiempo creo que ya están maduros para tomar una que sea buena", sentenció.

"Pensaba que algún día Rubiales se acabaría por algunas de sus múltiples meteduras de pata, que alguna tendría consecuencias, pero en el sistema del mundo federativo es muy difícil cambiar presidentes. Ha sido con esto, que no ha sido lo más agradable para el fútbol español, porque la marca España de fútbol por el mundo ha sido dañada", apuntó Tebas.

El presidente de LaLiga insistió que "lo más grave" para él había sido "la actitud en el palco" que tuvo el ya expresidente de la RFEF ante SM la Reina Letizia. "Daña muchísimo la imagen de España y ha sido comentado mucho a nivel internacional", recalcó.

Además, Tebas cree que "no son suficientes" todas las medidas que se han tomado en las últimas semanas en el ente federativo. "Todavía quedan decisiones por tomar, queda mucha caspa 'rubialista' que mientras no se vaya hará mella en eso que he denominado como la 'casa de los horrores'", indicó.

El dirigente recalcó que ha visto "falta de respeto a la dignidad de la mujer" dentro del ente federativo, "no sólo hacia las jugadoras sino a mujeres como Ana Muñoz, que su salida fue porque no fue informada correctamente de lo de Arabia Saudí y la Supercopa".

Sobre Pedro Rocha, presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Tebas le ve como "un hombre cauto, que sabe que tiene un problema encima importante y que quiere tomar todo con mucha cautela". "No sé si es 'Rubialismo', no había hablado con él antes de ser presidente, parece que van dando pasos de alejarse del 'Rubialismo", manifestó.

Finalmente, Tebas desconoce si todo lo sucedido afectará a la candidatura mundialista para 2030. "Espero que no, pero hay que trabajarlo. No nos ha dejado en la misma posición que hace unos meses y si antes parecía que éramos la favorita, ahora lo somos menos", sentenció.