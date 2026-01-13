Tebas: "Volver al Camp Nou es una botella de oxígeno para el Barça"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, admitió este martes que para el FC Barcelona "poder inaugurar" el Spotify Camp Nou supone "una botella de oxígeno" para sanear sus cuentas económicas, las cuales definió como "la despensa" que "poco a poco van llenando".

"No estoy al día, pero el Barça está sometido al 'fair play' financiero, como todos nuestros clubes. Ello lleva que sus cuentas sean mas equilibradas. Poco a poco van llenando la despensa. Poder inaugurar el campo ya es una botella de oxígeno", manifestó Tebas en los Desayunos Deportivos de Europa Press, organizado con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela.

En esa línea, el presidente de la patronal de clubes afirmó que "es importante" que el club 'blaugrana' "estén dentro de la estabilidad financiera". "Sin estar en la regla 1-1 ganan ligas. Si cumplen las normas de LaLiga, no me preocupa ningún club", expresó.

"Lo que es más optimista es que va a tener más ingresos en caja, que eso le va a venir bien. Pero también he dicho que ya parte de esos ingresos ya se han tenido en cuenta, porque el 'fair play' financiero establece una norma, que aunque estés en obras, se te deja mantener durante un tiempo los ingresos de taquilla que tenías para favorecer y no penalizar la reforma de estadios", zanjó.