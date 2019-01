Tebas: "¿Votar a Vox? Tengo una forma de pensar y la defiendo"

Publicado 30/01/2019 15:05:27 CET

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se reafirmó este miércoles en su defensa del partido de ideología ultraderechista Vox, al que dijo que votaría en las próximas elecciones, a pesar de que, según él, sus declaraciones le han traído "muchos disgustos", pero defendió que debe ser coherente con sus ideas.

"¿Votar a Vox? Tengo una forma de pensar, no es novedosa y la mayoría la conoce desde hace muchos años, y la mantengo. Yo hablo de deporte y de gestión, pero no quería que mi hijo me viese en la tele y dijese una cosa y en casa, otra", manifestó Javier Tebas en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Liberbank.

En esta línea, el presidente de la patronal de clubes señaló que decir lo que piensa le "cuesta algún disgusto". "Pero no mientas, si no vas a reuniones y pierdes toda la credibilidad. Muchos disgustos me ha traído y me traerá en la vida", admitió.

Por otro lado, respecto a la candidatura del ex seleccionador nacional de baloncesto José Vicente 'Pepu' Hernández comentó que "si los éxitos deportivos los sabe llevar a gestión política, bienvenido". "Es un hombre de triunfo. La política municipal poco tiene que ver con la general", indicó.