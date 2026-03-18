Telefónica, nuevo patrocinador de las selecciones españolas de fútbol hasta 2030

Marc Murtra, presidente de Telefónica, y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. - TELEFÓNICA

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Telefónica y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han alcanzado este miércoles un acuerdo estratégico por el que la compañía se convierte en socio patrocinador de las selecciones españolas de fútbol --masculina y femenina-- hasta diciembre de 2030.

A través de este acuerdo, Movistar será el operador oficial de telecomunicaciones de las selecciones nacionales masculina, femenina, Sub-21 y categorías inferiores. Una colaboración que "refuerza la conexión entre fútbol, tecnología y experiencias digitales para millones de aficionados", apunta el comunicado emitido por Telefónica.

La multinacional española, propietaria de la marca comercial Movistar, se incorpora así a la familia de patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol, sumándose al proyecto de crecimiento y proyección internacional del fútbol español.

El acuerdo une a dos referentes de la marca España: Telefónica, la empresa de telecomunicaciones líder en España, y la Selección Española de Fútbol, uno de los símbolos deportivos con mayor capacidad de movilización social y proyección internacional.

"Hoy el fútbol es también una experiencia digital, siendo uno de los contenidos que más conectan a millones de ciudadanos con la tecnología. También es uno de los espacios donde millones de personas consumen experiencias digitales de forma colectiva. Los aficionados viven los partidos a través de la televisión, el streaming, el móvil, las redes sociales o los datos en tiempo real, un ecosistema que conecta directamente con el papel de las redes y plataformas digitales de Telefónica", afirma la multinacional.

Para la compañía, este acuerdo se enmarca en "su ambición" de ser "la mejor vía de acceso" de los ciudadanos a "las tecnologías digitales, acercando conectividad, contenidos y servicios" a una de las experiencias colectivas "más seguidas por la sociedad".

El acuerdo se activa comercialmente bajo la marca Movistar, consolidando su posicionamiento como la plataforma de referencia en contenidos deportivos y experiencias para los aficionados en España. Telefónica se incorpora así al grupo de patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol en un momento especialmente relevante para el fútbol español y su proyección internacional.