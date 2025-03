Ter Stegen, sobre su regreso esta temporada: "Ya veremos, estoy trabajando en ello"

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Marc-André ter Stegen ha asegurado este martes que trabaja para poder regresar al equipo esta misma temporada, con sesiones dobles incluidas, y dejar atrás la fea lesión de rodilla que se produjo en septiembre de 2024, en el partido de LaLiga EA Sports contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, al caer de mala manera.

"Ya veremos, estoy trabajando en ello. Estoy bien", comentó a los medios presentes en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, al que el portero alemán acudió para participar en una charla sobre aplicación de la tecnología en el fútbol en el marco del 'Sports Tomorrow Congress' organizado por el FC Barcelona.

Preguntado por si es posible firmar el triplete esta temporada --Copa, Liga y 'Champions'--. "Hay que ir paso a paso. Primero hay que trabajar para ganar mañana en Lisboa", comentó de cara al duelo de este miércoles contra el Benfica en el Estádio da Luz.

Precisamente, sobre la Liga de Campeones, se mostró también prudente. "Vamos por pasos, ahora estamos en un buen momento y seguramente será un gran partido mañana", manifestó.

En la charla, aseguró que el fútbol "quizás no es perfecto" pero que siempre intenta adaptarse "buscando lo mejor" y defendió la labora arbitral y el buen uso del VAR. "Algún día quizá no tengamos que preocuparnos por nada y solo disfrutar, pero no puedes quitarle responsabilidad al arbitraje", señaló.