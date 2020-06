Al-Thani critica el "discurso vacío" del administrador judicial del Málaga CF

MÁLAGA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El propietario del Málaga CF, Sheik Abdullah Al Thani, ha criticado el "discurso vacío" del administrador judicial, José María Muñoz Jiménez, y ha considerado que el club "se merece un gestor implicado, que crea en el proyecto y que le lleve a recuperar el espíritu de Dortmund".

Tras la rueda de prensa que ofreció Muñoz este pasado lunes, el máximo accionista ha dicho que este busca "un protagonismo desmedido al convocar una reunión con la prensa para no concretar ni una sola medida económica, ni fechas, ni ninguna conclusión determinante acerca de sus más de 100 días de gestión que están dejando al club a la deriva".

En un comunicado, Al-Thani ha criticado su "postureo" y ha lamentado que "nada le afecte porque el Málaga CF se merece un gestor implicado, que crea en el proyecto y que lleve al club a recuperar el espíritu de Dortmund". En este sentido, le ha reprochado que "esté hablando ya del descenso de categoría, tras asegurar el administrador judicial que seguiría en Segunda B".

"Es evidente que se cree el propietario de la entidad", le ha reprochado Al-Thani, que le ha acusado además de "estar confundiendo su puesto y sus funciones, en buena parte por el sorprendente apoyo de instituciones".

Así, ha dicho que comienza a comprender "alguna de sus últimas decisiones, como la renovación del entrenador del primer equipo y de su cuerpo técnico, cuando no le corresponde al administrador judicial adoptar decisiones que comprometan la planificación de la próxima temporada".

No obstante, el jeque se ha preguntado "por qué sí hay dinero para la renovación de Pellicer, pero no para devolver el dinero de los abonos a los aficionados". "Con las necesidades económicas que ha provocado esta emergencia sanitaria en tantas y tantas familias de Málaga, no puedo comprender esta postura del administrador judicial", ha señalado.

Al respecto, ha considerado que "se trata de una medida desafortunada, como tantas otras que está tomando, pues el club podría hacer frente a ello". "Ese dinero pertenece a los casi 20.000 abonados blanquiazules que no han podido disfrutar de los partidos de su equipo", ha añadido.

También ha criticado la decisión de cerrar las tiendas del Málaga CF, "con la importante pérdida de ingresos que ello supone al dejarse de vender la marca". Asimismo, Al-Thani ha acusado al administrador judicial de "populismo", al "poner al mismo nivel al primer equipo, al equipo femenino y a los equipos de la cantera".

"Es evidente que todos ellos dan sentido al Club, pero seamos realistas, todos sabemos que el futuro de todos ellos pasa por la viabilidad del equipo de Segunda División", ha manifestado, criticando que "todas las medidas adoptadas hasta el momento por Muñoz no vayan en esa línea económica sino que sean solo de cara a la galería".

Finalmente, Al-Thani ha indicado que la venta de las camisetas solidarias o la creación de un club de padres, "que no da dinero pero socialmente es muy atractivo, son algunas de las pruebas que demuestran su afán de protagonismo social", señalando que trata de "convertir al Málaga CF en una ONG para ganarse el favor de la afición".