Archivo - El jugador del Elche CF Thomas Lemar - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Elche CF Thomas Lemar se perderá salvo recuperación inmediata el encuentro de este sábado ante el Atlético de Madrid, su club actual y que le ha cedido al club ilicitano, tras sufrir una sobrecarga muscular leve en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el choque frente al Levante UD.

"El jugador del Elche CF Thomas Lemar sufrió unas molestias musculares durante el encuentro frente al Levante UD. Las pruebas médicas realizadas han confirmado una sobrecarga muscular leve en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El tiempo de recuperación quedará determinado en función de su evolución", ha anunciado el club ilicitano.

El futbolista francés, de 31 años, llegó al conjunto franjiverde el pasado 1 de septiembre en calidad de cedido procedente del Atlético de Madrid, entidad con la que mantiene contrato hasta junio de 2027 y en la que ha militado varias campañas antes de pasar también a préstamo por el Girona FC.

En su etapa anterior como jugador rojiblanco, en la que aterrizó en el verano de 2018 desde el Mónaco, el mediocentro ofensivo ha defendido la camiseta del Atlético de Madrid en distintas temporadas y ha formado parte de un club al que regresará tras la finalización de su cesión en Elche.

En lo que va de temporada en LaLiga EA Sports, Lemar ha disputado nueve partidos con el Elche CF, en los que ha sumado un gol y una asistencia, y no podrá estar disponible, salvo recuperación exprés, para el duelo de la decimocuarta jornada ante el conjunto madrileño.