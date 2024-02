Tomé: "Aquí tenemos 25 ejemplos con grandes valores que transmiten a toda la sociedad"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, describió este miércoles a sus jugadoras como "25 ejemplos con grandes valores" para ser transmitidos "a toda la sociedad", tras haber conquistado la Liga de Naciones con su victoria por 2-0 ante Francia en la final disputada en el Estadio de La Cartuja (Sevilla).

En rueda de prensa, Tomé confesó lo que le diría a las niñas que quieran ser futbolistas. "Les diría que disfruten de lo que les gusta, del deporte, del fútbol. Es un magnífico elemento socializador y que disfruten. Aquí tenemos 25 ejemplos con grandes valores que transmiten a toda la sociedad; que juegan muy bien al fútbol, pero muchas estudian carreras y en eso también se tienen que fijar", señaló al respecto.

"Estamos todos muy contentos. Ellas, por supuesto, por el rendimiento que han dado en el campo. Y todo el cuerpo técnico por el trabajo que llevamos realizando en estos 10 días y desde que comenzamos esta Nations League. A partir de ahora, las futbolistas lo que tienen es que celebrar, ser felices, disfrutar del trabajo hecho y lo que venga... pues vendrá", resumió Tomé desde La Cartuja.

"Tenemos un presente y un futuro muy bueno. Estas jugadoras vienen de conseguir un Mundial y Francia era un rival al que nunca habíamos conseguido ganarle. Sabíamos lo que Francia nos podía hacer en cuanto a transiciones, tiene jugadoras con mucha velocidad y mucho potencial", añadió.

Luego destacó a las "jugadoras con experiencia que tienen el poso" por su "gran número de internacionalidades" y su complicidad "con las jugadoras que entran nuevas, y que tienen también esa juventud". "Hay una mezcla muy positiva en el equipo, hay una mezcla con una energía muy buena de ambición, ellas tienen una mentalidad muy ganadora y nosotros vemos que podemos sacarles el máximo potencial", explicó.

Además abogó por "descansar y disfrutar, que parece fácil pero no lo es". "No hemos dejado que Francia tirara a portería y esto es mucho mérito de todas las futbolistas. Tenemos que disfrutar de este momento y, a partir de ahí, ya a pensar en lo siguiente", insistió Tomé.

Por otra parte, evitó polémicas. "La opinión pública no es algo que yo pueda controlar nunca me he centrado en lo que se pudiera decir. Siempre estuve tranquila, es obvio que al principio en septiembre las cosas estaban raras y lo afrontamos, tratamos de resolverlo y de conseguir pensar en fútbol lo antes posible", recordó su llegada al cargo.

"Ahora partido a partido logramos resolver los encuentros y es una postura totalmente diferente. No sé si eso cambia la opinión pública, pero yo soy alguien muy tranquila, soy alguien que confía mucho en el trabajo porque esto es lo que me da a mí también la confianza, y estoy rodeada de una gente espectacular que me hace mejorar. Y esto unido al grandísimo talento que podemos manejar, pues imagínate. Hoy es un día feliz y tenemos que disfrutar", reiteró la seleccionadora de España.

Igualmente elogió el ambiente en La Cartuja. "Agradecerle el cariño, agradecerle el respeto, el ánimo, el aliento en todos los momentos, también el partido del otro día. Hemos visto al público hacer la ola, esto al final viene incentivado porque dentro del campo hay unas jugadoras que se dejan la vida en cada balón, que nos hacen disfrutar con su fútbol y hacen que el espectador pueda disfrutar", dioj.

"También que estén ahí en los momentos que necesitamos es algo que agradecemos. Hoy un nuevo récord, vamos evolucionando, vamos progresando y espero que pronto también volvamos a superarlo, así que gracias a toda Sevilla y a toda España", apostilló Tomé en la sala de prensa.

"Antes de que terminara, me acerqué al banquillo para estar con la gente con la que comparto el día a día. Estar con ellos porque se merecen todo igual que todos", confesó. "Y tampoco he pensado a quién dedicárselo, pero sí que es verdad que la familia cuando estás en el alto rendimiento es quizás quienes menos tiempo reciben de ti; y en los momentos en los que pueden verte un poco más preocupada, sufren. Entonces va para ellos especialmente y para todos los que hemos estado trabajando duramente para conseguir este título", indicó Tomé.

"A nosotras como selección nos gusta ser un equipo que dentro del campo hace el mejor fútbol y fuera de él es el equipo más educado, el equipo que transmite más respeto, y esto creo que es algo que impacta de verdad en la sociedad. Así que estas jugadoras lo cumplen y espero que esas niñas de las que me hablas primero disfruten y luego se fijen en este tipo de valores", respondió Tomé a un periodista.

"Septiembre queda muy lejos y ahora estamos en otro momento. Es verdad que soy una persona positiva, me gusta centrarme en lo bueno y siento que esta selección y este cuerpo técnico a mí me han aportado mucho en este tiempo. Lo de septiembre nadie lo quiso, fue creo un aprendizaje y que nos hizo ser el equipo fuerte que somos ahora", apuntó.

"Es pasado, como digo, y me centro en lo positivo, en lo bueno y tenemos que disfrutar toda España del magnífico juego que hace este equipo y seguir consiguiendo que cada día más espectadores vengan detrás de nosotras", concluyó la seleccionadora de la 'Roja'.