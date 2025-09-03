Los traspasos internacionales alcanzan este verano la cifra récord de 8.360 millones de euros

Archivo - El delantero sueco Alexander Isak celebra un gol con el Newcastle. - Owen Humphreys/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los traspasos internacionales de futbolistas en el periodo estival alcanzaron la cifra récord de 8.361 millones de euros, de los que casi un tercio correspondieron a Inglaterra, con 2.690 millones, según informó el miércoles la FIFA.

En el fútbol profesional masculino se cerraron casi 12.000 traspasos internacionales -un nuevo récord-, y el gasto fue de 8.361 millones de euros, lo que representa un aumento del 50% respecto al mismo periodo de fichajes del año pasado.

Inglaterra se consolidó como el país que más jugadores fichó con 535 jugadores -ha gastado 3.000 millones- de esos 11.970 traspasos realizados en todo el mundo. Por detrás, Portugal (479) y Brasil (425). España figura en cuarto lugar en todo el mundo, el tercero de Europa, con 372 fichajes.

Sumando los traspasos dentro de una misma federación, los traspasos de verano en la Premier League inglesa de primera división superaron incluso el récord mundial de 3.453 millones de euros, según la empresa financiera Deloitte.

En el fútbol femenino, la FIFA desveló que en este mercado estival se han gastado la cifra récord de 12,3 millones de euros en 1.100 traspasos internacionales.