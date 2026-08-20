Troy Parrott ficha por el Betis hasta 2031

Archivo - Troy Parrott, durante un partido. - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié ha llegado a un acuerdo con el AZ Alkmaar para fichar hasta 2031 al jugador irlandés Troy Parrott, delantero de 24 años y que "es también un fijo con la selección de Irlanda", habiendo sumado por el momento 37 internacionalidades y 11 goles.

Así lo indicó este jueves el club sevillano en su página web. "Se convierte en el cuarto refuerzo verdiblanco de este verano y firma hasta 2031", señaló el comunicado de prensa. Nacido el 4 de febrero de 2002 en Dublín, Parrott comenzó su carrera deportiva en el Belvedere FC de Irlanda, de donde salió al juvenil del Tottenham Hotspur en 2017.

"Tras varias cesiones en Inglaterra en Millwall, Ipswich, MK Dons y Preston, llegó su salto a la Eredivisie de Países Bajos, militando en el Excelsior y el AZ Alkmaar, club del que procede", agregó la misma nota.

"El nuevo delantero verdiblanco llega tras sumar 31 goles y 12 asistencias en la última temporada con el conjunto neerlandés, donde se alzó con la Copa y Supercopa de los Países Bajos", zanjó el comunicado.