Tuchel no se toma "como algo personal" el enfado de Mbappé

Publicado 10/12/2019 18:07:48 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, zanjó cualquier atisbo de polémica con el delantero Kylian Mbappé, que le mostró su enfado tras ser sustituido en el partido ante el Montpellier, y aunque le dijo que debe acatar sus "decisiones" y "mostrar respeto" al jugador que entra en el campo por él, dejó claro que no se lo toma "como algo personal".

"Cuando ganas títulos y tienes talento como él, no te gusta ser sustituido, pero debe aceptar mis decisiones y además es necesario mostrar respeto al jugador que viene", afirmó Tuchel en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Galatasaray, asegurando que no le daba más importancia. "No me lo tomo como algo personal", aseveró.