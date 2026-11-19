Los jugadores de la UD Almería celebrando un gol durante el encuentro ante el Real Oviedo. - LALIGA

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería se mide este lunes a la AD Ceuta, en un duelo en el que el conjunto andaluz buscará mantener el liderato ante la presión que pueda ejercer el CD Castellón, que recibe este sábado la visita del CD Eldense, todo ello en una jornada 15 de LaLiga Hypermotion en la que también se disputa un duelo directo en 'playoff' entre Girona y Eibar en Montilivi.

El líder afronta su segundo partido consecutivo en el Almería Stadium, donde todavía se mantiene invicto tras imponerse al FC Andorra (2-1) en la anterior fecha, con el objetivo de seguir encabezando la Segunda División. Parte de la buena dinámica que atraviesa, en la que acumula once encuentros sin perder, se explica por el gran momento de forma de su delantero Miguel de la Fuente, quien ha visto portería en las dos últimas jornadas y suma nueve goles convirtiéndose en el máximo anotador de la competición.

Enfrente estará la AD Ceuta, que tendrá la urgencia de sumar tres puntos para no perder comba con el resto de sus rivales por la permanencia. Y es que los caballas, que todavía no conocen la victoria como visitante, son actualmente colistas con cinco puntos, a ocho de la salvación tras encajar su undécima derrota de la temporada ante el CD Tenerife (2-0).

Por su parte, el CD Castellón intentará meter presión a los líderes en el estadio Castalia, donde recibirá este sábado a un CD Eldense, que vuelve a encadenar malos resultados tras perder como visitante contra el Albacete (2-0) y Las Palmas (2-0). Los de Pablo Hernández, equipo menos goleado de la competición con cinco tantos en contra, vuelven a su feudo, donde todavía no han perdido, después de sumar cuatro puntos en sus últimos dos compromisos --Burgos (1-1) y en Valladolid (0-1)--.

Sin embargo, los 'orelluts' tampoco pueden perder de vista lo que ocurre a sus espaldas, pues el Granada CF, con seis triunfos seguidos y como mejor equipo en forma, se ha colocado tercero a cuatro puntos del ascenso directo. Esa ambición la medirá horas antes en Sabadell, donde el conjunto local necesita volver a la senda de las victorias después de dos empates y tres derrotas, la última en Elda (2-0).

La jornada dominical también traerá un duelo directo en la zona de 'playoff' entre Girona y Eibar, dos equipos con contextos opuestos. Los 'gironins' regresan a su estadio tras imponerse en el Carlos Tartiere (1-2), mientras que los armeros no pudieron pasar del empate en casa ante el Cádiz (1-1). Por ello, ante la pérdida de puntos asegurada en este enfrentamiento, el Burgos CF, sexto clasificado, saltará al césped de El Plantío con el ansia de imponerse al Albacete.

Además, tanto RCD Mallorca como el Real Sporting tendrán la oportunidad de meterse en el 'Top 6' en las Islas Canarias. El conjunto bermellón y el asturiano, que vienen de empatar en Córdoba (3-3) y San Sebastián (1-1), tendrán que hacer bueno el punto conseguido midiendo sus fuerzas en Tenerife y Las Palmas, respectivamente.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 15 DE LALIGA HYPERMOTION

-Viernes 20 de noviembre

FC Andorra - CD Leganés 20.30 horas.

-Sábado 21 de noviembre

CE Sabadell - Granada CF14.00 horas.

Real Sociedad B - Cádiz CF 16.15 horas.

CD Castellón - CD Eldense 18.30 horas.

CD Tenerife - RCD Mallorca 21.00 horas.

-Domingo 22 de noviembre

Córdoba CF - Real Oviedo14.00 horas.

Real Sporting - UD Las Palmas 16.15 horas.

Girona FC - SD Eibar 18.30 horas.

Celta B - Real Valladolid 18.30 horas.

Burgos CF - Albacete Balompié 21.00 horas.

-Lunes 23 de noviembre

AD Ceuta - UD Almería20.30 horas.